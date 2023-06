Gamer-Omi hat keine Lust auf Starfield: „Ich bin sauer auf Bethesda“

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Curry mangelt es offenbar an Gaming-Alternativen. Die meisten anderen Spiele seien langweilig und würden ihr nicht gefallen. So habe sie die Fallout-Reihe von Bethesda ausprobiert, sie aber als „zu deprimierend“ empfunden.

Eines meiner Probleme, Kinder, ist, dass ich mich so sehr über Bethesda geärgert habe, weil sie Elder Scrolls 6 nicht gemacht und herausgebracht haben, damit wir es spielen können. […] Ich habe so viele verschiedene Geschichten gespielt, die ich mir in Skyrim über die Jahre ausgedacht habe, dass ich schließlich anfing, mich ein bisschen zu langweilen.

Was stört die Skyrim-Oma? In einem Vlog vom 16. Juni berichtete Curry ihren 1,22 Millionen „Enkelkindern“ auf YouTube von ihrem Frust. So hat sie nach vielen Jahren langsam genug von Skyrim, doch vom Nachfolger fehlt jede Spur:

Um wen geht es? Shirley Curry wurde 2015 als „Skyrim Grandma“ mit ihren Let’s Plays auf YouTube bekannt. Damals war sie 79, sie dürfte also mittlerweile Ende 80 sein. Sie wünscht sich sehnlichst, den Release von The Elder Scrolls 6 noch zu erleben – und ist frustriert von Bethesda.

