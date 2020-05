Shirley Curry veröffentlicht seit Jahren Videos auf ihrem YouTube-Kanal. Im Fokus steht dabei das Spiel The Elder Scrolls 5: Skyrim. Im neusten Video verrät sie jedoch, dass sie zukünftig kürzertreten wird. Grund dafür sind die vielen Besserwisser-Kommentare unter ihren Videos.

Wer ist die „Skyrim-Oma“? Die mittlerweile 84-jährige Let’s Playerin Shirley Curry veröffentlichte ihr erstes Video am 18. September 2015. Diese erste Episode wurde inzwischen über 2 Millionen Mal aufgerufen.

Die „Skyrim-Oma“ hat derzeit über 830.000 Abonnenten auf YouTube und über 1.200 Videos veröffentlicht.

Die Zuschauer schätzen sie für ihre ruhige Art und den Rollenspiel-Charakter in ihren Videos. Ihr zu Ehren wurde sogar ein NPC in einer Mod erstellt, die für Skyrim installiert werden kann, wie unsere Kollegen von der GameStar berichtet haben. Sie soll zudem ein NPC in TES6 werden.

Was ist nun passiert? In einem neuen Vlog, der Anfang Mai veröffentlicht wurde, teilt sie eher eine traurige Nachricht. Anstatt wie bisher fast täglich neue Inhalte zu liefern, nimmt sie sich erstmal eine Auszeit und veröffentlicht zukünftig weniger Content.

Grund dafür sind viele besserwisserische Kommentare, die unter ihre Videos gepostet werden. Doch auch vom generellen Zuschauerverhalten ist sie enttäuscht.

Die Skyrim Oma hat langsam genug.

„Ich spiele Skyrim seit Jahren, ich kenne die Mechaniken des Spiels“

Was ist das große Problem? Shirley Curry verriet in dem Video, dass sie vor allem davon genervt ist, dass Kommentare ihr ständig erklären wollen, wie Skyrim funktioniert und was sie besser machen könnte:

Ich spiele Skyrim seit Jahren, ich kenne das Interface, ich kenne die unterschiedlichen Mechaniken des Spiels, ich muss nicht ständig daran erinnert werden.

Curry versucht in ihren Videos den Rollenspiel-Aspekt hervorzuheben. Sie möchte den Content nicht schnell durchrushen oder Min-Maxing beitreiben. Sie hat einfach Spaß daran, wenn sie die Inhalte auf ihre Art erlebt.

Zudem gibt es allerhand Kommentare, die ihr neue oder bessere Spiele empfehlen wollen. Auch mit diesen ist sie unzufrieden:

Ich sehe mir alle Spiele an. Ich bin ein Gamer. Wenn ich diese Games spielen wollte, würde ich sie spielen. Und wenn ich jemandem nein sage, ist das eine einfache Antwort, leicht verständlich.

Doch diese vielen Kommentare haben ihr derzeit den Spaß verdorben. Darum plant sie zukünftig nicht mehr auf solche Aussagen einzugehen:

Ich weiß, ich sollte mich von diesen Dingen nicht stressen lassen, aber sie tun es. Von nun an werde ich auf sehr, sehr wenige Kommentare antworten. Ich werde eine Menge Kommentare einfach löschen.

Skyrim, eines der bekanntesten Rollenspiele. In dieses Spiel hat sich Shirley Curry besonders verliebt.

Was stört sie noch? Neben den besserwisserischen Kommentaren hat die Skyrim-Oma ein Problem mit dem Zuschauerverhalten. Obwohl sie über 830.000 Abonnenten hat, werden die meisten Videos nur von einigen tausend geschaut.

Sie versteht nicht, warum so viele Leute ihr folgen, obwohl sie der Content nicht interessiert. Und sie ist zudem verwundert, warum viele Zuschauer bereits nach 4 bis 5 Minuten aus ihren Videos aussteigen.

Die Zahlen, sagt Shirley Curry, seien ihr grundsätzlich egal. Aber wer ihren Content nicht schauen möchte, der solle ihr bitte auch nicht folgen. Sie sei gestresst davon, dass sie eine spannende, zusammenhängende Geschichte erzähle, die dann aber doch keinen interessiere.

Die „Skyrim-Oma“ hat über einen langen Zeitraum fast täglich ein Video mit einer Länge zwischen 20 und 40 Minuten herausgebracht.

Ein Einblick in die Video-Historie von Shirley Curry auf YouTube.

Wie stark nimmt sie die Situation mit? Schon zu Beginn des Videos verrät die YouTuberin, dass es ihr gesundheitlich nicht gut geht:

Mein Gesundheitszustand ist nicht so gut. Mein Blutdruck ist hoch und mein Stress-Level ist deutlich zu hoch. Und ich muss darüber die Kontrolle erlangen.

Auch der Spaß am Spielen leide unter der aktuellen Situation:

Ich bin nicht glücklich. Ich spiele, um Spaß zu haben. Und wenn ich keinen Spaß habe, sollte ich nicht spielen.

Darum hat sie nun erstmal eine Auszeit genommen. Der Vlog vom 2. Mai ist aktuell das letzte Video, dass Shirley Curry veröffentlicht hat. Es geht ihr aber gut, sie teilt nach wie vor täglich einen Skyrim-Screenshot auf ihrem Twitter-Account.

