In Fortnite Season 6 könnte „Kevin“ zurückkehren und für Chaos auf der Map sorgen

Obwohl wir uns in Fortnite noch mitten in Season 5 Kapitel 2 befinden, gibt es schon eine Theorie, wie es mit der nächsten Season 6 weitergehen könnte. Einige glauben, dass der Würfel „Kevin“ zurückkehren könnte und für Chaos auf der Map sorgen wird.

Was ist das für eine Theorie? Mittlerweile befinden wir uns schon im 2. Kapitel von Fortnite: Battle Royale und Spieler scheinen nun Parallelen zum 1. Kapitel zu entdecken. So sollen die jeweiligen Seasons mit ihrem Vorgänger verbunden sein.

Das meint auch der YouTuber Ali-A, der immer wieder auf die Ähnlichkeiten der Seasons hinweist. Als Beispiel erwähnt er Season 4, bei der wir ein Superhelden-Thema erlebt hatten und vergleichsweise echte Marvel-Superhelden in Season 4 Kapitel 2 erhielten.

Schaut man sich das genauer an, dann lautet die Theorie: „Die vorgängigen Seasons werden im 2. Kapitel wiederholt, doch mit einem Twist.“ Das führte auch zur Theorie, wie es zu Season 6 in Fortnite aussehen könnte.

Der YouTuber Ali-A spricht über die Zukunft von Fortnite und die Theorie, dass Kevin der Würfel in Season 6 zurückkehren könnte

Kehrt Kevin der Würfel zurück?

Das soll nun in Season 6 passieren: Sollte die Theorie stimmen und die Seasons tatsächlich miteinander verbunden sein und sich wiederholen, dann könnte das schon einen Hinweis geben, wie es in Season 6 weitergeht.

In Season 6 Kapitel 1 war das Thema: „Die Dunkelheit erhebt sich.“ Damals war der große Star der Season, der große Würfel, der von der Community „Kevin“ getauft wurde. Nachdem er sich wochenlang durch die Map gerollt hatte in Season 5, tauchte er in den Loot Lake ein und verwandelte sich in eine schwebende Insel.

Der Würfel in Fortnite zieht seit 7 Wochen eine Show ab, nervt nur noch

Die schwebende Insel bewegte sich ebenfalls durch die Map und bot den Spielern eine Möglichkeit, um mit dem ausgelösten Wirbelsturm hochzufliegen und schön weiter zu gleiten. Das sorgte aber manchmal auch für Chaos, weil sich Gegner ewig im Wirbel befanden und man sie einfach nicht töten konnte.

Werden wir nun unseren alten Bekannten wieder sehen? Immerhin haben wir den Zero Point aus dem 1. Kapitel gerade auf der Map von Season 5, eine Rückkehr von Kevin scheint also nicht so abwegig.

Kommt Kevin in Season 6 zurück?

Bedenkt aber, dass dies noch nicht bestätigt ist und sich erstmal um eine Theorie handelt. Wir werden wohl noch abwarten müssen bis die ersten Hinweise zur Season 6 auftauchen, damit wir wissen, ob eine Rückkehr dieses berüchtigten Würfels tatsächlich stattfinden wird. Bis dahin erwarten euch aber noch einige spannende Dinge in Season 5. Ein Leak zeigte schon, dass sich ein beliebter Ort bald total verändern könnte.