Ein Leak zeigt, dass sich ein beliebter Ort in Fortnite total verändern wird

Der Leak in Fortnite würde Ähnliches vermuten lassen. So möchte man dort ebenfalls einen Kampf zwischen Schiffen stattfinden lassen. Geschichtlich ist diese Story auf alle Fälle vertretbar.

Aktuell ist das schwer vorstellbar, denn in Colossal Coliseum steht nur ein großes Stadion, welches in der Mitte einen Sandplatz hat. Wasser ist weit entfernt.

Bald könnte es in Fortnite eine große Map-Änderung am Kolosseum geben. Leaks zeigen, dass die Map teilweise wieder geflutet werden soll.

