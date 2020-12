Auf welche dieser Waffen würdet ihr euch am meisten freuen? Eine weitere mächtige Waffe in Kombination mit einem Fahrzeug wurde ebenfalls geleakt:

Hierzu schreibt der Dataminer, dass die Waffe vermutlich verworfen wurde, also nicht mehr für einen Release gedacht ist. Möglicherweise überlegt es sich aber Epic nochmal anders und bringt den Raketenwerfer dennoch. Immerhin erinnert er an den Werfer von Halloween, der Kürbisse verschießt und äußerst beliebt ist.

In den letzten Tagen lud er 4 Videos von Waffen hoch, die zwar in den Spieldateien auftauchen, aber noch nicht für die breite Masse spielbar sind. Sie könnten also bald ins Spiel kommen.

Das ist der Leak: Auf Twitter sind 4 Videos aufgetaucht, die skurrile Waffen in Aktion zeigen. Sie stammen vom Dataminer ximton, der schon so einige Items aus Fortnite vor ihrem Release gezeigt hat.

