Fortnite: Hier findet ihr die neuen Waffen Big Chill und Dragon’s Breath

In Fortnite könnt ihr in Season 5 zwei neue exotische Waffen finden, die nur an besonderen Orten auf der Map auftauchen. Wir zeigen euch die Fundorte von dem Granatwerfer „Big Chill“ und der Sniper „Dragon’s Breath“.

Um diese Waffen geht es: Mit dem Update 15.10 in Fortnite kamen gleich 2 neue Waffen ins Spiel:

Die Dragon’s Breath: ein exotisches Scharfschützengewehr im Flammen-Design

Die Big Chill: ein exotischer Granatwerfer im rustikalen Design

Beide Waffen könnt ihr auf der Map finden. Sie erscheinen aber nicht per Zufall aus Loot-Kisten, wie andere Waffen, sondern erscheinen nur an festen Orten. Wenn ihr die neuen Waffen haben wollt, müsst ihr also genau dort hinreisen oder einen Gegner eliminieren, der einer dieser Waffen trägt.

Wenn ihr an die Orte reist, müsst ihr allerdings Gold mitbringen. Ihr müsst die Waffen also kaufen.

Damit ihr nicht ewig suchen müsst, zeigen wir euch hier den Fundort beider Waffen.

Fundort des Granatwerfers „Big Chill“

Nutzt diese Map: Wir binden euch hier die Map von Fortnite ein, die den genauen Fundort der Waffe zeigt:

Hier müsst ihr suchen: Die Big Chill gibt es genau an einem Ort. Ganz im Südosten der Map ist ein schneebedeckter Berg. Ganz oben steht ein Eiswagen und eine Picknickbank. Direkt daneben steht ein frostiger Fortnite-Skin, der euch die Big Chill verkauft.

Die Big Chill kostet 1455 Goldbarren. Das ist vergleichbar mit anderen exotischen Waffen im Spiel.

Fundort der Sniper „Dragon’s Breath“

Nutzt diese Map: Hier binden wir euch ebenfalls eine Map der Fundorte ein. Anders als bei der Big Chill gibt es hier aber 2 Fundorte und sie taucht jeweils nur an einem der Orte auf. Wenn ihr sie also nicht an einem der Orte findet, müsst ihr euch auf den Weg zum Anderen machen:

Hier müsst ihr suchen: Im Westen der Map müsst ihr auf eine kleine Erhebung steigen. Dort steht Holz zusammengestellt und der NPC Blaze erwartet euch. Bei ihr könnt ihr die Dragon’s Breath kaufen.

Alternativ könnt ihr ganz in den Nordosten der Map reisen. Dort stehen an der Klippe zwei kaputte Häuser. Im rechten Haus findet ihr dann erneut Blaze, die euch die Sniper anbietet.

Das Gewehr kostet 1213 Goldbarren und ist damit etwas günstiger als andere Exotics.

