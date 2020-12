Was ist jetzt neu? Mit dem Update 15.10 wird ein Performance-Modus eingeführt, der auf PCs abzielt, die nur die Mindestanforderung für Fortnite erfüllen. Dieser lässt sich speziell in den Einstellungen aktivieren.

Was ist jetzt neu? In Fortnite scheint es nun weihnachtlich geworden zu sein. Das erkennt man auch gleich daran, dass es wieder Schneegebiete auf der Map gibt. Diese benannten Orte wurden eingeschneit:

Das ist gerade los in Fortnite: Heute, am 15. Dezember, wird das Update 15.10 aufgespielt. Das ist auch gleich der Startschuss für das Fortnite-Winterfest 2020. Wir haben die wichtigsten Änderungen für euch gesammelt in Form von deutschen Patch Notes.

Das Update 15.10 in Fortnite ist da und bringt Map-Änderungen, den Fortnite-Performance-Modus und 120 FPS für Konsolen. MeinMMO zeigt euch, was sich jetzt alles im Spiel geändert hat.

