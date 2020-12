Die „reaktiviere einen Freund“-Funktion befindet sich jetzt noch in einer Test-Phase. Es ist noch nicht bekannt, wie und wann das Feature in Fortnite verfügbar sein wird nach der Test-Phase. Da die Aktion aber gerade in der Weihnachtszeit stattfindet, wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit mit euren Freunden gemeinsam zu erkunden, was das Winterfest 2020 zu Fortnite bringen könnte .

In Fortnite könnt ihr euch jetzt für eine bestimmte Zeit ein paar Belohnungen sichern, wenn ihr einen Freund zurück ins Spiel holt. Wir zeigen euch, was das ist und wie das Ganze funktioniert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 4 + 7 =

Insert

You are going to send email to