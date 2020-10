Ein weiteres Feature, dass man aus den Fortnitemares kennt, sind die Scheusale. Diese wurden bisher immer zu Halloween auf die Fortnite-Map gebracht. In einem speziellen Modus der Fortnitemares 2019, musste man nicht nur gegen Scheusale kämpfen, sondern den Sturmkönig besiegen . So ein limitierter Modus könnte uns auch dieses Jahr erwarten.

Eine altbekannte Waffe, die man jedes Jahr an Halloween in Fortnite antrifft, wird wohl wieder zurückkehren. Der Kürbis-Raketenwerfer, den man schon seit dem 1. Halloween-Event kennt.

Gibt es neue gruselige Items? Epic hat leider noch keine Hinweise gegeben, ob es neue Waffen oder Gegenstände zum Halloween-Event geben wird. Dataminer konnten jedoch einige Sofortgegenstände in den Daten finden, die wohl zur Halloween-Zeit aktiv sein könnten ( via Twitter ).

Die Fortnitemares 2019 starteten damals am 29. Oktober. Bis dahin ist es also noch mindestens eine Woche, sollte es dieses Jahr ähnlich ablaufen. Vor dem Event-Start gibt es meistens auch ein Update, das die Map auf die gruselige Stimmung vorbereitet.

Was sind die Fortnitemares? In jedem Jahr gibt es ein Halloween-Event in Fortnite . Dieses Event heißt Fortnitemares und enthält meistens:

Halloween steht in Fortnite vor der Tür. Wann starten die Fortnitemares 2020 endlich? Wir zeigen euch, welche Leaks es gibt und was wir schon zum Event wissen.

