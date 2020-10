Was ist neu? Bis zum 3. November erwarten euch in den Albträumen einige Herausforderungen, mit denen ihr euch coole Halloween-Gegenstände freischalten könnt. Mit dabei sind:

Was ist neu? Mit dem Update 14.40 wurden neue Gegenstände eingefügt und bekannte aus dem Tresor geholt, die sich an die gruselige Stimmung auf der Map anpassen. Der traditionelle Kürbis-Raketenwerfer kehrt zurück und mit der Armbrust, die ebenfalls nicht unbekannt ist, könnt ihr auf die Jagd gehen.

Das ist gerade los in Fortnite: Heute, am 21. Oktober, wird das Update 14.40 aufgespielt. Das ist auch gleich der Startschuss für die Fortnite Albträume: Midas Rache, die bis zum 3. November stattfinden werden. Euch erwarten die Rückkehr von Midas, neue Gegenstände und Challenges mit coolen Belohnungen. Epic erstellte dazu einen Trailer, der euch in die Festlichkeiten einführt:

