Wer also den Skin gekauft hatte und diesen sowieso nicht mehr nutzen möchte, sollte diese Chance ergreifen. Immerhin könnt ihr so die V-Bucks zurückholen und müsst nicht eure Rückgabetickets verschwenden.

Umtausch in Fortnite: So könnt ihr Skins für V-Bucks verkaufen!

Schaut man sich den Skin genauer im Spind an, wird man erkennen, dass sich bei einem Washington Football-Team ein paar Dinge geändert haben. Sie haben kein Logo mehr, sondern nur einen dunkelroten Kasten und der Name lautet jetzt nur „Washington“.

Dazu tauchte eine Meldung im Spiel auf mit der Begründung, dass sie Änderungen am Outfit vornehmen mussten. Wer also nicht mehr zufrieden damit ist, könne den Skin zurückgeben.

Das ist die Situation zu den Skins: Nachdem Update 14.30, das am Dienstag, dem 13. Oktober aufgespielt wurde , kündigte Epic an, dass man die NFL-Skins „kostenlos“ bis zum 12. November zurückerstatten kann.

Die neuen NFL-Trikots in Fortnite sind 33 Skins in einem

Was ist das für ein Skin? Hier handelt es sich um die NFL-Skins, die Fortnite eingeführt hatte, um die Football-Teams zu repräsentieren. Den Skin gibt es sowohl in männlichen wie weiblichen Versionen und Spieler können ihre Lieblingsteams für das Styling auswählen.

In Fortnite können Spieler jetzt einen NFL-Skin zurückerstatten, ohne dafür ein Ticket ausgeben zu müssen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und was wohl der Grund für diese Entscheidung sein könnte.

