Was könnten die Fortnitemares 2020 zu Fortnite bringen?

Halloween zieht also langsam schon mit den ersten Skins in Fortnite ein und wir sollten die Augen offen halten für weitere Hinweise zu den Fortnitemares 2020. Wir werden euch auf MeinMMO weiter informieren, sobald es mehr Informationen zu einem Halloween-Event gibt.

So sieht der Skin aus, der sich noch in den Daten befindet:

Weiterer Halloween-Skin geleakt: Zusätzlich fanden Dataminer ein neues Outfit in den Daten von Fortnite, das thematisch perfekt passen würde. Es handelt sich dabei um den Skin: Victoria Saint, die Vampir-Jägerin. Sie wäre auch das passende Gegenstück zu „Blade“, der sich zu den Marvel-Skins in Fortnite dazugesellt hat.

Was war das für ein Event? In diesem Event konnte man sich verschiedene Belohnungen freischalten, wenn man die Fortnitemares-Challenges erledigte. Das Highlight war der Schirm, den man bekommen hat, wenn man den bösen Sturmkönig besiegt hatte.

Bald wird es wieder gruselig in Fortnite, denn Halloween steht vor der Tür. Jedes Jahr gibt es ein ganzes Event dazu, das Fortnitemares heißt. Was wird wohl Epic Games dieses Jahr zu Halloween ins Spiel bringen?

Der Oktober hat angefangen. Bald kehrt die Halloween-Zeit in Fortnite zurück. Was könnte uns dieses Jahr in den Fortnitemares erwarten? Hier seht ihr einige Hinweise und Vergleiche zum vergangenen Halloween-Event.

