Auch in diesem Jahr feiert Fortnite wohl den Jahreswechsel mit einem Live-Event. Erste Leaks zeigen, was uns an Silvester erwarten könnte.

So läuft es an Silvester normalerweise: Schon in den letzten Jahren veranstaltete Fortnite zum Jahreswechsel kleine Live-Events. Dort wird dann immer zur jeder vollen Stunde eine Diskokugel heruntergelassen und mit Feuerwerk die Jahreszahl in den Himmel geschrieben.

So etwas könnte uns in diesem Jahr ebenfalls erwarten. Auf Twitter sind erste Leaks aufgetaucht, die eine Menge Feuerwerk zeigen. Wir könnten also mit einem Live-Event zum Jahreswechsel rechnen.

Das zeigen die Leaks zum Silvester-Event

Das teilen Dataminer: Auf Twitter wird ein Video vom Dataminer „InTheShade“ gezeigt:

Im Video sieht man einen großen Riss im Himmel und rund herum eine Menge Feuerwerk. Der gesamte Himmel ist von Feuerwerk bedeckt.

Wie wahrscheinlich ist so ein Silvester-Event? Damit kann man schon rechnen. Immerhin gab es in den letzten Jahren ebenfalls solche Events, welche positiv aufgenommen wurden. In diesem Jahr ist virtuelles Feuerwerk zumindest in Deutschland noch beliebter, denn immerhin gibt es ein Verkaufsverbot von echtem Feuerwerk. Man muss sich also mit solchen Aktionen begnügen.

Das müsst ihr bedenken: Bisher handelt es sich hierbei nur um Leaks. Es ist also noch nicht offiziell von Fortnite bestätigt, dass es ein solches Event geben wird. Ihr solltet die Infos also bisher noch mit Vorsicht genießen.

Aktuell läuft auch noch das Weihnachtsevent in Fortnite. Dort könnt ihr Aufgaben lösen und Skins freischalten:

