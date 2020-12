Was ihr unbedingt noch an Weihnachten in Fortnite machen sollt, erfahrt ihr hier:

Wenn ihr all diese Aufgaben erledigt habt, erhaltet ihr den Snowmando-Skin in eurem Inventar und könnt ihn bei der nächsten Runde ausrüsten.

Das ist gerade los in Fortnite: Es läuft die Operation: Snowdown . Das ist das Weihnachtsevent in Fortnite und bringt euch jeden Tag eine neue Aufgabe, die ihr lösen müsst.

In Fortnite gibt es aktuell den winterlichen Skin „Snowmando“ freizuschalten. Wir zeigen euch, was ihr machen müsst, damit ihr ihn kostenlos bekommt.

