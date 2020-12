Es ist nicht klar, ob Kez nun permanent von Fortnite gebannt wurde. Der Profi hat seinen Twitter-Account seit dem Vorfall gelöscht und es gibt auch kein Statement, das von ihm selbst veröffentlicht wurde. Es bleibt also abzuwarten, ob er noch was dazu sagen wird oder ob er sich entschieden hat, von den Turnieren fernzubleiben.

Was wird dem Profi vorgeworfen? Das Kez nach dem Bann nichts dazu sagte und kurz nach den Anschuldigungen von Twitter verschwand (via Twitter ), sahen einige als eine Bestätigung dafür, dass er wirklich gecheatet hatte.

Was ist passiert? Der Profi spielte mit seinen Teammates bei einem Frosty-Frenzy-Turnier, das von Epic gehostet wurde. In einer Runde verschwand er jedoch plötzlich aus dem Spiel und ließ seine verwunderten Kollegen zurück, ohne zu sagen, was passiert war.

