Falls ihr Freunde habt, die schon länger kein Fortnite mehr spielen, wäre nun der ideale Zeitpunkt, um sie zurückzuholen. Ihr könnt nicht nur ein paar lustige Momente in der festlichen Zeit verbringen, sondern werdet auch für die „Rekrutierung eurer Freunde“ belohnt. Wie ihr euch die Belohnungen freischalten könnt , haben wir euch in einem Guide erklärt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Dabei gibt es nicht nur Parcours oder Horror-Maps, sondern auch solche, die ganz weihnachtlich gestaltet wurden. Wenn ihr also eine eigene Weihnachtsfeier in Fortnite haben möchtet, besucht doch eine der Weihnachtsmaps. Dort könnt ihr Dinge spielen wie:

Weihnachten steht vor der Tür und auch in Fortnite wird es festlich. Das bietet euch auch eine Möglichkeit mit Freunden im Spiel zu feiern. Damit das auch gelingt haben wir hier ein paar Tipps, die ihr für die Weihnachtsfeier in Fortnite umsetzen könnt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 2 = 3

Insert

You are going to send email to