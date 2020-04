Fortnite bringt neue Map für alle, die spielen, aber nicht kämpfen wollen

Fortnite hat den neuen Modus „Party Royale“ gestartet. Der bietet eine neue Map, auf der man einfach entspannt abhängen kann – ohne zu kämpfen.

Das ist Party Royale: Der neue Modus „Party Royale“ kam mit dem aktuellen Update zu Fortnite. Den könnt ihr ab sofort in der Matchauswahl aktivieren – mit einem Kampf braucht ihr aber nicht rechnen.

Party Royale schickt euch auf eine Mini-Map, auf der ihr mit euren Freunden gewissermaßen abhängen könnt. Es gibt verschiedene Aktivitäten, Gebäude und Items zu entdecken. Nur kämpfen müsst ihr eben nicht.

Die neue Karte setzt auf friedfertiges Miteinander

Party Royale: Spielplatz statt Schlachtfeld

Das könnt ihr in Party Royale machen: „Ganz gechillt. Kein Stress“, so lautet die offizielle Beschreibung des Modus im Spiel. Man solle „seine Waffen und Materialien zu Hause“ lassen und einfach mit Freunden abhängen.

Landet ihr erstmals auf der Insel, findet ihr ein kleines Dorf mit Pizza-Bude und Springbrunnen, das ihr entdecken könnt. Gut möglich, dass euch hier schon die ersten Mitspieler über den Weg laufen – oder fahren, denn Boote und Quads findet ihr auf der Insel.

Restaurants findet ihr auf der Insel – Waffen nicht

Auf der Mini-Map findet ihr verschiedene Aktivitäten, wie Quad-Rennen, oder Flugübungen. In denen könnt ihr euch mit euren Freunden messen.

Kein Kampf auf der Insel: Waffen findet ihr auf der Insel hingegen nicht – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Es gibt aber Automaten, die euch mit werfbaren Burgern, Angeln oder Bögen mit Saugnapf-Pfeilen versorgen.

Statt Waffen gibt es in den Automaten Spielzeug

Auch die aus den Agenten-Basen bekannten Telefonzellen gibt es. Anstatt euch hier allerdings als Shadow- oder Ghost-Agent zu tarnen und so dem ein oder anderen Feuergefecht zu entkommen, könnt ihr hier einfach euren Look anpassen – mit allem, was ihr im Spind habt.

Insgesamt lädt die Insel einfach zum friedlichen Miteinander ein – also im Grunde dem Gegenteil von Battle Royal.

Umziehen statt Verkleiden ist das Motto

Fortnite als virtueller Spielplatz: Mit Party Royale scheint Fortnite weiter in Richtung eines „sozialen Ortes“ zu gehen, der nicht unbedingt das klassische Spielprinzip der Battle-Royale-Variante in den Vordergrund stellt. Die neue Insel setzt merkbar auf das „miteinander“, statt gegeneinander.

Und die Insel ist nicht das erste Element in dem Spiel, das eher in diese Richtung geht. Auch große Live-Events konnte man bereits gemeinsam erleben, ohne sich zu bekämpfen – wie zuletzt das große Travis-Scott-Konzert.