Fortnite Leak: Kommen bald Autos mit fetten Geschütztürmen?

Würde ein solches Fahrzeug zu Fortnite passen? Etwas Ähnliches gab es bereits in Fortnite. Das X-4-Stormwing-Flugzeug. Dieses Flugzeug ist im aktuellen Weihnachtsevent von Fortnite zurück und von dort könnt ihr mit unbegrenzter Munition herabschießen und schnell wieder fliehen. Das Flugzeug stand bei seinem Debüt 2018 in heftiger Kritik . Es war einfach zu schwer zu kontern und man war quasi nie sicher.

Bisher weiß man also noch überhaupt nicht, wie dieses Fahrzeug aussehen kann. Es dürfte also noch einige Zeit dauern, bis man das ausgerüstete Vehikel fahren kann.

Übersetzt ist das also ein Fahrzeug, welches ein Geschütz trägt. Solche Autos kennt man aus diversen Shootern, doch in Fortnite gab es sowas bisher nicht. Das könnte sich wohl bald ändern.

In Fortnite dürften schon bald ein neues Fahrzeug kommen: Autos mit Geschützen wurden in den Spieldateien gefunden und könnten bald für Aufreger sorgen.

