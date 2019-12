Fortnite: So läuft das Live-Event heute zu Silvester – Uhrzeit

Bei Fortnite ist heute am 31.12.2019 zu Silvester wieder ein Live-Event gestartet. Wir sagen Euch, was da abläuft und zu welcher Uhrzeit ihr das Neujahr-Event zu 2020 erleben könnt.

Was ist das für ein Event heute? Fortnite feiert heute Silvester mit einem kleinen Event im Spiel. Das ist das gleiche Event, das schon 2019 in Fortnite zum Jahreswechsel lief.

Zu jeder vollen Stunde zählt ein 10-sekündiger Countdown runter, der wird auch im Spiel laut angesagt. Danach wird eine gigantische Discokugel über der Welt heruntergelassen, es herrscht kurz Frieden und alle tanzen.

Mit einem Feuerwerk wird 2020 schließlich in die Luft gemalt – ein feierlicher Moment.

Danach geht es weiter und ihr könnt eure Gegner mit Laserschwertern, Schneewerfern oder dem normalen Sturmgewehr zurück in die Lobby schicken..

Zur Feier des Tages hat Epic Games heute auch „Boogie-Bomben“ in Fortnite aus dem Tresor geholt und freigegeben.

Fortnite: Live Event Uhrzeit

Wann findet das Event statt? Das Event läuft seit einigen Stunden, seit es das erste Mal auf der Welt irgendwo schon Neujahr war, und wiederholt sich seitdem zu jeder vollen Stunde. Es war also etwa um 17:00 Uhr deutscher Zeit aktiv und wird das noch bis in den frühen Morgen zu jeder vollen Stunde sein.

Wer sich zu Silvester eher was Handfestes wünscht, kann sich mit Geschenken beim Winterfest in Fortnite eindecken: Da gibt es heute etwa einen weiteren Skin in Fortnite kostenlos.

Ist sonst noch was geplant? Was es mit den Winterstürmen auf sich hat, die Fortnite seit einiger Zeit heimsuchen, ist im Moment noch nicht klar. Hier vermutete man, die könnten ein weiteres winterliches Event einleiten. Darauf gibt es aber noch keine weiteren Hinweise.

Im letzten Jahr sorgte das Silvester-Event für Verwirrung bei einigen US-Amerikaner. Die hatten nicht so richtig verstanden, wie Zeitzonen weltweit funktionieren: