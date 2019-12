Ab heute, dem 31.12. 2019, können sich Spieler in Fortnite einen neuen kostenlosen Skin im Mammut-Look holen. Das Gratis-Outfit „Mammutmarodeurin“ (Wooly Warrior) erhalten Spieler zu Silvester in der Lodge, der Winterhütte, von Fortnite. Es ist das letzte Geschenk zum Winterfest.

So bekommt ihr den Skin in Fortnite: Ihr müsst die Winterhütte in Fortnite besuchen, das ist kein Ort auf der Karte, sondern ein Punkt im Menü. Hier gibt es jeden Tag Geschenke.

Hier warten die Geschenke auf Euch.

Als nächstes müsst Ihr alle Geschenken aufmachen, die Ihr findet:

das sind rechts zwei Geschenke mit Star-Wars-Kram

der Tannenbaum gewährt einen kostenlosen Tannenbaum-Skin (den gab es zu Weihnachten vor einer Woche)

und links liegen 10 viele weitere, kleinere Geschenke und ein großes, grünes, das man bis heute nicht öffnen durfte. Immer hieß es nur: Das kommt erst am Schluss dran.

Doch heute an Silvester könnt Ihr das das letzte Geschenk öffnen, das große grüne Paket. So erhaltet Ihr den Skin „Mammutmarodeurin“, das ist das letzte Geschenk, das Epic für das Winterfest 2019 in Fortnite versprochen hat.

Alles ausgepackt. Am Tag 14 des Winterfests wartet endlich das große, grüne Geschenk auf die Spieler.

Holt Euch das kostenlose Outfit Mammutmarodeurin in Fortnite

Was ist das für ein Skin? Es ist ein epischer Skin: die Mammutmarodeurin (Wooly Warrior auf Englisch): eine junge Frau, die sich als winterliches Woll-Mammut kostümiert hat.

Durch einige Tricks war es auch schon möglich, sich das Geschenk vorher zu erschleichen, aber ab heute, dem 31. Dezember, ist es problemlos möglich, sich den Skin für seinen Haupt-Account zu angeln.

Wie lange geht das? Den Skin und die weiteren Geschenke in Fortnite können sich Spieler noch bis zum 7. Januar halten. Dann ist der Spaß erstmal vorbei.

Eine Übersicht mit allen Geschenken, die ihr bekommen könnt, zeigen wir Euch hier: