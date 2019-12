Geschenke in Fortnite – Diese Skins und Inhalte stecken drin

In Fortnite ist das Winterfest-Event gestartet. Man kann sich durch die Geschenke täglich eine gratis Belohnung freischalten. Aber was steckt in den Geschenken? Wir zeigen euch, was ihr bekommen könnt.

Was sind das für Geschenke? 14 Tage lang habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag ein neues Geschenk zu öffnen. In diesen Geschenken sind verschiedene Belohnungen drin.

Die Geschenke sind für jeden kostenlos. Ihr müsst lediglich jeden Tag in der Winterfest-Lodge vorbeischauen und ein Geschenk öffnen, um die Belohnung zu erhalten.

Wichtig: Ihr könnt die Geschenke bis zum 7. Januar einfordern. Wenn ihr also einen oder mehrere Tage verpasst, könnt ihr trotzdem alle Geschenke noch vor dem Ablaufdatum erhalten.

Bestätigte Geschenke – Spitzhacken, Waffenlackierungen und Skins

Es gibt einige Geschenke, die schon bestätigt wurden. Diese wurden nämlich von Spielern im Spiel erhalten. Von Epic Games wurden auf der offiziellen Seite auch bestätigt, was sich unter den Belohnungen dabei sein wird.

Wir haben euch hier, einige der Geschenke zusammengestellt, die ihr sicher erhalten werdet:

2 kostenlose Skins

Epic Games hat auf ihrer offiziellen Seite ein Bild gepostet, auf dem sie die Weihnachts-Geschenke „vorstellen“. Sie sagen auch das man sicher 2 kostenlose Skins erhalten wird.

Auf dem Bild sieht man auch 2 Skins, die vermutlich die kostenlosen Outfits sein werden:

2 kostenlose Spitzhacken

Ebenfalls soll man 2 kostenlose Spitzhacken erhalten. Diese Hacken wurden schon von Spielern erhalten und auf reddit geteilt.

Diese minzige Hacke wurde gefunden:

Diese Lebkuchen-Hacke wurde gefunden:

2 kostenlose Hängegleiter

Ebenfalls soll man 2 kostenlose Hängegleiter bekommen. Ein Gleiter wurde schon gefunden und auf Twitter gepostet.

aw thank u fishstick 🥺❤️ pic.twitter.com/NGdhXEG1o8 — D3NNI ❄️ (@D3NNI_yt) December 18, 2019

2 kostenlose Lackierungen

In den Belohnungen stecken ebenfalls 2 kostenlose Lackierungen, die ihr erhalten könnt. Eine Lackierung wurde schon gefunden und auf Twitter gepostet. Es handelt sich dabei anscheinend um eine Neujahr-Lackierung:

I love my present! It was what I wanted hehe, Mata picked mine haha pic.twitter.com/yrf7M6g6FF — ❄️LuckyCharm (MissPhotographer)⛄️ (@LuckyCharm4_) December 18, 2019

1 kostenloses Emote

Es gibt sogar ein kostenloses Emote unter den Geschenken. Der Streamer Dakotaz erhielt dieses Emote und postete ein Video davon auf Twitter:

2 kostenlose Star-Wars Items

Zwischen den Geschenken befinden sich ein Hängegleiter und ein Rückenaccessoire zum Star-Wars-Event. Ihr erhaltet also noch zusätzlich 2 kostenlose Star Wars Items.

Beide Belohnungen wurden schon gefunden und auf reddit gepostet:

1 kostenloses Musikpack

Bis jetzt wurde ein kostenloses Musikpack gefunden. Ich, Eilyn, habe diese Musik selber als Geschenk erhalten.

Das ist das Musikpack „Frohe Chipnachten“:

Das sind alle Geschenke, die bisher gefunden wurden und somit offiziell bestätigt sind. Die Geschenke werden in unterschiedlichen Reihenfolgen freigeschaltet.

Wir werden den Artikel weiter updaten, sobald mehr Geschenke bekannt sind.

Jeder Spieler sollte aber alle 14 kostenlose Belohnungen erhalten, wenn er diese bis zum 7. Januar 2019 einfordert.

Was meint ihr? Gefallen euch diese kostenlosen Geschenke? Welches Geschenk habt ihr erhalten?