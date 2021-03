Die aktuelle Season 5 in Fortnite geht so langsam auf ihr Ende zu. Nun tauchen in Leaks erste Hinweise auf, die auf einen Umbruch zum großen Finale hindeuten könnten.

Das ist grad bei Fortnite los: In Fortnite wurde gerade das neue Update 15.50 aufgespielt, in dem ein paar kleinere Änderungen an den Waffen und Modi des Spiels vorgenommen wurden. Allerdings veränderte sich auch der sogenannte Zero-Point – also der große Energieball in der Mitte der Map – und scheint nun die Aura um sich herum aufzusaugen. Der Zero-Point ist im wahrsten Sinne der zentrale Punkt der aktuellen Map und wichtiger Bestandteil neuer Leaks.

So sieht der Zero-Point aktuell aus

Denn mit dem Update haben auch Dataminer wieder neue Elemente im Code gefunden, die auf einige Veränderungen im Spiel hindeuten.

Was passiert mit dem Zero-Point?

Der Dataminer Mang0e hat in den Daten des Spiels geforscht und Hinweise darauf gefunden, dass sich der Punkt destabilisiert. Das tut er aber offenbar nicht still und heimlich, sondern er soll in den kommenden Wochen vier größere “Destabilisierungs-Wellen” über die Map jagen. Dies könnten laut dem Dataminer “Mini-Events” sein, die so langsam den Übergang zur Season 6 aufbauen sollen.

Die Veränderungen könnten sich auch auf ungewohnten Ebenen bemerkbar machen. Mang0e hat Daten gefunden, denen zufolge der Zero-Point sich sogar auf den Voice-Chat im Spiel auswirken könnte und diesen mit Audio-Effekten belegt – beispielsweise während einer der Wellen, oder wenn man sich dem Nullpunkt nähert.

Außerdem fand Mang0e Hinweise auf Teleportations-Effekte bei NPCs, die durch den Zero-Point verursacht werden.

Die Wellen, die der Zero-Point ausstößt, sollen sich “Reality Waves”, also Realitäts-Wellen, nennen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Zero-Point für Veränderungen sorgen wird. Doch innerhalb der Story könnte ein explodierender oder zusammenbrechender Zero-Point für einen großen Umbruch stehen – schließlich sorgte er auch für die letzten Veränderungen der Map und agierte als Portal für Charaktere.

Bedenkt aber, dass es sich bei all diesen Inhalten vorerst um Datamines handelt, die nicht von Epic bestätigt sind. Inwieweit diese im Spiel umgesetzt werden, wird sich erst zeigen.

In der Vergangenheit endeten Seasons oft mit einem großen Live-Event, das sich in den Wochen zuvor immer weiter aufbaute – wie etwa bei Galactus. Denkbar, dass dies nun die ersten Schritte auf ein großes Event zum Ende der Season 5 hin sind – denn das steht voraussichtlich bald bevor.

Wann endet die Season 5? Laut Battle Pass endet die Season 5 – Kapitel 2 am Dienstag, den 16. März 2021. Eine offizielle Bestätigung, dass die Season auch definitiv zu diesem Zeitpunkt endet, steht allerdings noch aus. Es kam in der Vergangenheit schon Fälle, in denen das Season-Ende verschoben wurde.

