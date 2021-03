Fortnite: Battle-Pass-Trailer zu Season 6 zeigt neue Skins wie Lara Croft

Wie gefallen euch die neuen Inhalte aus Season 6 von Chapter 2 bei Fortnite? Schreibt uns doch in die Kommentare, ob der Trailer zum Battle Pass euch gefällt und welchen Skin ihr daraus am besten findet.

Das ist neu: Am 16. März startete in Fortnite: Battle Royale die Season 6. Dafür wurde Patch 16.00 aufgespielt , der einige Änderungen ins Spiel brachte. Wie man das gewohnt ist, gehört zu einer neuen Season in Fortnite auch ein neuer Battle Pass. Welche Inhalte man darin findet, zeigen wir euch im Battle Pass Trailer zu Season 6.

Der neue Battle Pass von Season 6 (Patch 16.00) in Fortnite ist da. Im Trailer seht ihr einige der Highlights des Battle Passes. Welcher Skin gefällt euch am besten?

