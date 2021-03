Fortnite-Pro erklärt, was Season 6 endlich besser machen muss

Ob neue Waffen oder Items geplant ist, weiß man aktuell noch nicht. Aber auch hier hatte es Fortnite in der Vergangenheit geschafft, dass neue Seasons durchaus solche Veränderungen brachten. So gab es schon oft neue Seasons, die dann starke Waffen oder Items brachten.

Wie realistisch ist das? Momentan schwebt der Zero-Point in Fortnite umher, der machtvoll scheint. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein solches Ding die Map von Fortnite maßgeblich verändert. Mit dem Start von Season 6 könnte es also zumindest schon mal zu Map-Änderungen kommen.

“Hoffentlich werden sie in Season 6 das [die zahlreiche Kollaborationen für Skins] ein wenig herunterschrauben. Ich denke, dass es an der Zeit ist, der Fokus zurück auf die Updates zu legen, die sich um das Spiel drehen.”

Damit spielt der Profi auch die zahlreichen Kollaborationen an, die Fortnite in dieser Season eingegangen ist. Dadurch kamen zwar viele coole Skins ins Spiel, wie zuletzt Ant-Man, doch am Gameplay hat sich nicht so viel verändert.

So sagt SypherPK in seinem Video: “Diese Skin-Packs und Bundles verändern nicht unbedingt das Gameplay, obwohl sie cool sind.”

So steht es aktuell um Fortnite: Die aktuelle Season 5 endet am 16. März. Zum Ende der Season könnte durchaus etwas passieren, denn Leaks zufolge soll sich der Zero-Point nochmal verändern .

Der Fortnite -YouTuber und Profi SypherPK hat sich in einem seiner neusten Videos zur kommenden Season 6 geäußert. Er meint, dass die aktuelle Saison zwar ganz nett war, doch nun etwas kommen muss, was das Gameplay verändert.

