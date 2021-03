Midas treibt immer noch sein Unwesen in Fortnite, denn er erscheint immer wieder im Spiel, ob als rachsüchtiger Geist an Halloween oder sogar als Fisch. Der Skin scheint wohl nicht nur bei den Spielern beliebt zu sein.

In Fortnite verwandeln sich Dinge plötzlich in Gold – Steckt ein toter König dahinter?

Midas war der Battle-Pass-Skin aus Season 2 – Kapitel 2 , den man auf Stufe 100 freischaltete. Nicht nur sein besonderes Aussehen machte ihn so speziell, denn er konnte alle Gegenstände in Gold verwandeln – wie der gleichnamige König Midas aus der Sage.

In den Leaks fand man ebenfalls ein Bundle, das mit Skin, Cosmetics und V-Bucks kommen soll. Der Skin, der darin enthalten ist, heißt Marigold und es handelt sich dabei um eine Frau, die sich in Gold verwandeln kann.

