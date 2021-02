Twitch bannt einen der härtesten Fortnite-Spieler der Welt gleich 2-Mal für immer

Er schreibt auf Twitter: Er hat in 6 Monaten 600 Stunden gestreamt, täglich bis zu 18 Stunden Arena in Fortnite gespielt, kaum geschlafen. Dass er jetzt nicht mehr streamen kann, hält er für mentale Folter.

Twitch hat den neuen Kanal wieder permanent gesperrt, denn so ein Verhalten, als Gesperrter einfach einen neuen Kanal aufzumachen, sieht Twitch als „einem Bann entgehen“ an. Das zieht ebenfalls einen permanenten Bann nach sich.

Das war die Hoffnung : Einem permanenten Bann auf Twitch kann man nur entgehen, wenn man eine erfolgreiche „Beschwerde“ einreicht. Advyth schrieb also an Twitch einige Male, dass sie ihn doch entbannen sollten, das blieb aber unbeantwortet.

Das war sein Traum: Advyth träumte von einer Karriere als E-Sport-Profi. Der wollte sich in der Fortnite-Szene einen Namen machen, jetzt wenn er so gut ist. Und er war auf einem guten Weg. In den letzten Monaten konnte er die Follower-Zahl seines Twitch-Kanals verdoppeln und seine Zuschauerzahl verdreifachen.

