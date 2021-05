Sieht aus, als würde die Fortnite-Map bald von Aliens überrannt

Fallen in Fortnite: Battle Royale bald die Außerirdischen ein? Nach dem letzten Update weisen Leaks jedenfalls darauf hin, dass Spieler bald Besuch aus fernen Galaxien bekommen könnten.

Was sind das für Leaks? Oft kommt es nach Updates vor, dass Dataminer in den Spieldaten neue Hinweise auf Elemente finden, die sich über kurz oder lang in Fortnite wiederfinden könnten. So ist es auch heute der Fall: Das neue Update 16.50 wurde in Fortnite aufgespielt und die Dataminer haben sich auf die Suche gemacht.

Solche Leaks sind immer mit Vorsicht zu genießen, da nie ganz sicher ist, ob die gefundenen Elemente tatsächlich so, anders oder letztlich überhaupt nicht im Spiel auftauchen. Allerdings kam es in der Vergangenheit oft vor, dass Dataminer mit ihren Fundstücken richtig lagen.

Gleichzeitig sprechen auch jetzt schon ein paar Hinweise im Spiel für einen anstehenden Besuch der Aliens.

Diese Hinweise auf Aliens in Fortnite gibt es

Das ist im Spiel zu sehen: Seit dem neuen Update gibt es beispielsweise in Sweaty Sands einige Poster, die das Alien-Thema in den Fokus stellen. Dort sind sieben Menschen und sieben Aliens Hand in Hand um den Erdball herum aufgereiht.

Die Poster und das fehlende Feld werden von Spielern als Alien-Hinweise gewertet

Gleichzeitig wurde das Kornfeld in Colossal Crops niedergemäht. Hier wird von Fans im Fortnite-Subreddit bereits spekuliert, dass sich der Ort damit auf die Landung von UFOs vorbereiten könnte – und möglicherweise Kornkreise im Feld auftauchen.

Diese Theorien werden von den Funden mehrerer Dataminer gestützt.

Das fanden Dataminer: Unter anderem ist bereits jetzt die “Foreshadowing”-Questreihe gestartet, die mysteriöse Vorkommnisse auf der Insel beinhaltet. Unter anderem soll man für Bunker Jonesy zerstörte Teleskope reparieren – der NPC vermutet, da wolle jemand verhindern, dass man in Richtung Sterne blickt.

Im Laufe der Quest sollen unter anderem auch Kornkreise, wie man sie von Aliens kennt, eine Rolle spielen (via Fortnite Intel).

Weitere Leaks weisen auf UFOs hin, die sich über die Map bewegen sollen. Fortnite-Dataminer “Hypex” fand unter anderem eine Animation, die zum Tragen kommen könnte, wenn Spieler vom UFO “entführt” werden. Außerdem fand der Dataminer verschiedenste Sound-Files, die zum UFOs-und-Aliens-Thema passen würden:

Mit “Mang0e” (via Twitter) hat ein weiterer Dataminer Hinweise auf Alien-Entführungen gefunden, die zu einem neuen Event namens “Ernte” (Harvest) passen würden.

Seiner Vermutung nach soll es mehrere Stufen von Alien-Anzeichen und Entführungen geben, die eine mögliche Invasion andeuten sollen.

Allerdings sind diese Leaks nach aktuellem Stand noch mit Vorsicht zu genießen. Inwieweit und vor allem wann Aliens eine Rolle spielen könnten, ist derzeit noch offen. Es scheint aber, als seien die ersten Vorläufer bereits gesät.

Sicher ist nur: Die Season 6 von Fortnite, Kapitel 2, geht so langsam auf ihr Ende zu. Eine Alien-Invasion wäre auf jeden Fall ein Event, dass sich gut in die bisherigen Season-Wechsel von Fortnite einreihen würde. Alles, was wir bereits zum Ende von Season 6 und dem Start der Season 7 in Fortnite wissen, findet ihr hier.