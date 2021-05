Heute, am Dienstag, den 25. Mai, werden beim Battle Royale-Shooter Fortnite alle Server aller Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) runtergefahren. Der Grund für den Server down ist Update 16.50, das in dieser Zeit aufgespielt wird. Erfahrt hier, was im neuen Patch steckt.

Was passiert heute in Fortnite? Patch 16.50 wurde wie gewohnt von Fortnite Status auf Twitter im Vorfeld angekündigt und wird heute aufgespielt (via Twitter).

Fortnite-Server werden heute heruntergefahren – Wann und wie lange?

Das ist die Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für Patch 16.50 beginnt heute um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr könnt ihr euch also zum letzten Mal für eine Runde Fortnite melden. Danach werden die Server heruntergefahren. Das Spiel ist dann erstmal down.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Wie gewohnt dürfte die ganze Sache schon gegen Mittag vorbei sein.

Falls es aber zu Problemen und technischen Ärgernissen kommen sollte, werden wir euch hier auf MeinMMO rechtzeitig Bescheid sagen.

Wann kommen die Patch Notes? Da Epic Games mittlerweile keine ausführlichen Patch-Notes mehr veröffentlicht, werden wir euch hier erst später sagen können, was die großen Änderungen von Patch 16.50 waren.

Wir werden diese „Mini-Patch-Notes“ aber schnellstens hier für euch zur Verfügung stellen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 16.40?

Was ändert sich im Battle-Royale-Modus? Laut den Entwicklern soll es die Folgenden Neuerungen nach der Downtimes geben: Eine neue exotische Waffe:

Ein alter Fan-Favorit, der aus dem Tresor kommt

Größere Flächen im Kreativ-Modus

Die neue Wild-Week am 3. Juni

Laut dem Leaker FNAssist soll es sich bei dem Fan-Favoriten um die Dual-Pistolen handeln.

Dazu kommen wieder diverse kleinere Änderungen, darunter neue Skins und Bugfixes. Darunter ein Bug, der bestimmte Rückenteile verschwinden lies oder ein Fehler, der neu hinzugefügte Freunde ausblendete. Es gibt also noch ein paar letzte Neuerungen für Season 6, bevor sie endet.

Alles, was ihr zum Ende von Season 6 und dem Start von Season 7 wissen müsst, findet ihr hier.