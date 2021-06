Fortnite: Server Down für Season 7 – Was steckt in Update 17.00?

Heute, am 8. Juni, sind die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 17.00 für Season 7 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 17.00 wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt und soll heute aufgespielt werden. Das ist der wichtige Patch, der Season 7 von Kapitel 2 zu Fortnite: Battle Royale bringt.

Bevor sich aber Spieler auf Entdeckungstour begeben können, werden wie immer erst die Fortnite-Server für kurze Zeit heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Morgen: Die Downtime wird um 8:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Dann werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird für eine Weile down sein. Um 8:00 Uhr findet ebenfalls die Premiere für den Gameplay-Trailer der Season 7 auf YouTube statt. Wenn ihr euch also in der Downtime anschauen möchtet, was die neue Season bringt, könnt ihr das hier tun:

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Da mit dem Update 17.00 die neue Season 7 von Kapitel 2 eingeleitet wird, könnten die Wartungsarbeiten länger dauern als gewohnt. Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten zudem weiter ausdehnen. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wichtige Info zur Patch-Größe: Wie groß der Patch genau ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings geht man zum Start einer neuen Season immer von einem verhältnismäßig großen Update aus, das man herunterladen muss. Das liegt vor allem daran, dass neue Seasons oft mit Map-Änderungen daherkommen.

Fortnite Status selbst schreibt auch auf Twitter, dass die Patchgröße “größer als normal auf allen Plattformen” ausfallen wird.

Welche Inhalte bringt Update 17.00 zu Fortnite?

Das ist bestätigt: Es ist klar, dass nach dem Update die neue Season in Fortnite verfügbar sein wird. Welche Änderungen kommen, ist aber noch nicht vollständig bekannt. Es gibt aber ein paar Dinge, die schon bestätigt sind – wie:

Makeshift-Waffen werden aus dem Spiel verschwinden

Das Abbrechen von Verhörungen (Shakedown) bei Gegnern wird eingeführt

Fortnite auf PC erhält Grafikverbesserungen

Das wird spekuliert: Season 7 wird sich vermutlich um Aliens und Ufos drehen – so sind zumindest die Hinweise, die man bisher beobachten konnte. Im Spiel selbst werden Spieler gerade von Ufos entführt und an anderen Orten wieder herausgelassen. Es wird vermutet, dass die Aliens auch in Season 7 noch aktiv sein werden. Vielleicht bringen sie auch neue Waffen und Skins von einem anderen Planeten mit?

Wird Season 7 noch mehr Aliens bringen?

Lange dauert es nicht mehr, bis es endlich mit der neuen Season losgeht. Wir werden diesen Artikel hier auf MeinMMO für euch aktualisieren und das große Update zu Season 7 in Fortnite begleiten. Schaut also unbedingt wieder vorbei und erlebt bei uns den Season-Start.