In Fortnite steht der Start von Season 7 in Chapter 2 bevor. Wir zeigen euch, wann es losgeht und was euch erwarten könnte.

Um was geht es? Gespannt warten die Fortnite-Spieler auf das Ende von Season 6 und den Start von Season 7 in Kapitel 2. Einige Monate war Season 6 jetzt in Fortnite aktiv und nun trennen die Spieler nur noch wenige Stunden vom Start der neuen Season. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wann startet Season 7?

Dann geht es los: Der offizielle Start-Termin für Season 7 ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Eine genaue Uhrzeit ist jedoch noch nicht von Epic bekannt gegeben worden. Aus Erfahrungen der letzten Seasons wird am Morgen vermutlich die Downtime starten und Fortnite wird dann für ein paar Stunden nicht erreichbar sein.

Gegen Mittag sollten dann die Server wieder erreichbar und das Update 17.00 mit der neuen Season 7 verfügbar sein. Vorausgesetzt, es läuft wie in den letzten Jahren ab. Möglicherweise könnt ihr auch schon früher oder erst später spielen.

Was ist mit einem Live-Event?

Das ist bekannt: Bisher gibt es keine Infos, ob ein Event stattfinden wird. Da die Season aber schon morgen losgeht, wird vermutlich kein “Live”-Event mehr stattfinden. Es könnte aber sein, dass es ein Solo-Event gibt zum Start von Season 7 – so war es zum Start der letzten Season. Wir werden wohl sehen, ob Epic noch was dazu ankündigen wird.

Fortnite: Kriegen wir überhaupt ein Live-Event zum Ende von Season 6?

Was kommt in Season 7?

Das hat man bisher gesehen: Season 7 wird sich vermutlich um Aliens und Ufos drehen – so sind zumindest die Hinweise, die man bisher beobachten konnte. Im Spiel selbst werden Spieler gerade von Ufos entführt und an anderen Orten wieder herausgelassen. Es wird vermutet, dass die Aliens auch in Season 7 noch aktiv sein werden. Vielleicht bringen sie auch neue Waffen von einem anderen Planeten mit?

Das Thema der Season 7 sind wohl Aliens

Es dauert nicht mehr lange, bis wir endlich sehen werden, was Season 7 zu Fortnite bringen wird. Wir werden den Season-Start hier bei MeinMMO begleiten und euch mit allen Infos dazu versorgen. Schaut also regelmäßig bei uns zum Start von Season 7 vorbei. Wir werden euch die neusten Trailer und Änderungen in Fortnite zeigen.

Hoffentlich erleidet das Maskottchen Schali nicht wieder ein trauriges Schicksal in einem der Season-Trailer, wie bei Season 6. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp bittet Epic: “Ey Fortnite, könnt ihr jetzt bitte mal aufhören, die Banane zu quälen?“