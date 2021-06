Fortnite Season 6 Kapitel 2 neigt sich dem Ende. Was ist aber mit dem Live-Event, das normalerweise zum Ende einer Season stattfindet? Kriegen wir kein Event oder wird es wieder ein spezielles Solo-Event geben? Wir zeigen euch, was bisher dazu bekannt ist.

Was ist das für ein Live-Event? Seit Season 3, im März 2017, gibt es in Fortnite Live-Events, die eine Season abschließen. Es gab bisher nur wenige Ausnahmen, in denen eine Season nicht mit einem solchen Event verabschiedet wurde. Das konnten wir schon erleben:

einen Meteoriteneinschlag

einen Raketenstart

eine Explosion von Kevin dem magischen Würfel

andere Dimensionen

einen Schneesturm

einen Kampf der Giganten

ein schwarzes Loch, das die Karte von Fortnite verschlang

ein Tsunami, der fast die ganze Map überflutete

ein Kampf zwischen Galactus und den Marvel-Superhelden

und zuletzt sahen wir, wie Agent Jones die Fortnite-Welt rettete

Wie sieht es aber jetzt mit dem Live-Event zum Ende von Season 6 – Kapitel 2 aus?

Das Event um das “schwarze Loch” gilt als Highlight von Fortnite.

Wird das Live-Event überhaupt stattfinden?

Season 6 Kapitel 2 wird am 8.06.2021 enden. Somit müssen wir noch 3 Tage warten, bis es dann mit der nächsten Season 7 weitergeht. Bisher gibt es aber keinerlei Hinweise, wie Season 6 enden wird.

Welche Hinweise sprechen gegen ein Live-Event?

Diese Hinweise fehlen bisher: Epic hat das Start-Datum von Season 7 schon mehrmals in verschiedenen Blog-Posts erwähnt, doch bisher fehlt dort jede Spur von Infos zu einem Live-Event – da die Season nur noch ein paar Tage dauert, ist es seltsam, dass bisher noch nichts zum Event erwähnt wurde. Das würde dafür sprechen, dass es kein Live-Event zum Ende der Season 6 geben wird.

Außerdem scheinen sich zuverlässige Dataminer wie HYPEX einig zu sein, dass es kein Live-Event geben wird, nachdem sie keine versteckten Daten zu einem Event im letzten Update der Season finden konnten. Es könnte aber sein, dass wieder ein Solo-Event zum Start von Season 7 stattfindet – das meint zumindest der Leaker.

Schaut man sich die Lage an, dann wirkt es eher so, als würde zum Ende der Season 6 eher kein Live-Event stattfinden, bei dem wir alle gleichzeitig zuschauen können. Das schließt jedoch noch nicht aus, dass es eine Form von “Event” geben wird.

Welche Hinweise gibt es für ein Event?

Wie könnte das Event trotzdem ablaufen? Auch wenn die Chancen für ein “Live”-Event momentan nicht so gut stehen, könnten wir trotzdem noch ein Solo-Event wie zum Start von Season 6 erhalten.

Zum Start von Season 6 probierte Epic, nämlich eine andere Variante des Events: Es gab zwar ein Cinematic und man musste Agent Jones bei der Rettung der Fortnite-Insel helfen, doch jeder machte dies individuell für sich, sobald Fortnite zum ersten Mal in der neuen Season gestartet wurde. Das Ganze fand also nicht live für alle gleichzeitig statt.

Fortnite: So verrückt lief das „Live”-Event zum Start der Season 6

Es könnte also sein, dass wir zum Start von Season 7 wieder so eine Art von Event erleben werden. Immerhin sind jetzt Ufos und Aliens auf der Fortnite-Insel unterwegs, um Spieler zu entführen. Es wäre spannend zu sehen, ob die Außerirdischen in einem Event zur Story beitragen werden. Bedenkt aber, dass dies nicht offiziell bestätigt ist und es sich erstmal nur um eine Theorie handelt.

Werden die Aliens in einem Event noch eine große Rolle spielen?

Wir werden wohl sehen, ob Epic noch Infos zum “Live”-Event der Season 6 preisgeben wird. Wir werden euch aber hier auf MeinMMO informieren, sobald es mehr Informationen gibt. Alles, zum Ende von Season 6 und dem Start von Season 7 haben wir euch in einem Artikel zusammengefasst.

Was meint ihr? Werden wir ein Live-Event bekommen oder doch wieder ein Solo-Event? Teilt uns doch eure Gedanken und Wünsche in den Kommentaren mit!