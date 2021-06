Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem YouTube-Video zeigte jedoch ein Spieler, wie die ganze Entführung ablief. Auch hier startete die Entführung wieder bei Risky Reels mit einem Lichtstrahl. Doch hier konnte man sehen, dass der Spieler sich auflöste und dann in eine Art andere Dimension gesaugt wurde, bevor er auf einem anderen Teil der Map wieder aufwachte:

So sieht es für den entführten Spieler aus: Der Spieler ExoticservicesX behauptet, der erste Spieler zu sein, der von Aliens entführt wurde. Er teilte einen Clip von seinem Erlebnis auf Twitter ( via Twitter ). Man konnte sehen, wie der Spieler von einem Lichtstrahl in Risky Reels verfolgt wird, bevor er in die Luft gehoben wurde und dann langsam verschwand. Man konnte jedoch leider nicht sehen, wie es danach weiterging, als er sich aufgelöst hatte.

Ein Erscheinen von Außerirdischen wurde dann bestätigt, als der erste Kornkreis in Colossal Crops auftauchte und zeigte, dass die Aliens nicht mehr weit sein können. Nun scheint es so, als wären die Ufos aktiviert worden und diese machen jetzt Jagd auf Spieler. Das zeigen Clips auf Twitter, die von Spielern gepostet wurden.

Das ist gerade los in Fortnite: Das Ende von Season 6 nähert sich immer weiter und die ersten Hinweise zur nächsten Season wurden von Dataminern entdeckt. Die Leaker fanden dabei einige Infos, die auf eine Ankunft von Aliens in Fortnite deuten .

