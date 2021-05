Ey Fortnite, könnt ihr jetzt bitte mal aufhören, die Banane zu quälen?

In Fortnite nähert sich der Start der neuen Season 7, die wohl einige Änderungen und coole Features bringen könnte. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp macht sich jedoch um etwas ganz anderes Sorgen, denn sie fürchtet, dass die arme Banane Schali im nächsten Trailer wieder gequält wird.

Was ist das für eine Banane? In Kapitel 1 Season 8 von Fortnite gab es als Thema Tropen und Piraten. Da das Setting tropisch war, gab es als Skin im damaligen Battle-Pass eine humanoide Banane – die erste Version des Skins, bevor ganz viele andere Variationen auftauchten.

Die Banane “Schali” ist mittlerweile fester Bestandteil von Fortnite, also eigentlich wie ein Maskottchen, das man einfach kennen muss. Schali hat immer wieder Auftritte in Trailern, vor allem wenn eine neue Season angekündigt wird. Die Fortnite-Fans scheinen die Banane ins Herz geschlossen zu haben – so geht es mir zumindest, denn ich sehe Schali gern und finde, er ist einer der coolsten Charaktere von Fortnite.

Schali ist immer gut drauf und sieht einfach süß aus – wie kann man die Banane nicht mögen?

Armer Schali musste schon viel durchmachen

Das ist die traurige Geschichte von Schali: Die Banane lernten wir besser kennen, als im Trailer zu Season 9 gezeigt wurde, wie Schali und Jonesy sich anfreundeten und gemeinsam in einem Bunker verweilten. Anfangs hatten die beiden Freunde viel Spaß, doch dann ging der Proviant aus – Jonesy sah wohl keine andere Lösung und machte einen Smoothie aus der lieben, unschuldigen Banane.

Das war schon der erste Tod von Schali, der ziemlich abstrakt und gruselig war. Doch damit war es noch nicht zu Ende, denn später kehrte Schali von den Toten zurück. Eigentlich cool, denn das süße Maskottchen war wieder da und er lebte! Aber er kam als Zombie-Version zurück – halb Skelett und man sah sogar die Gedärme. Echt jetzt, Fortnite? Das ist schon ziemlich gruselig, wenn man die Story kennt.

Der arme Schali wurde übel zugerichtet und kam als Zombie an Halloween zurück

Wer jetzt denkt, das wäre schon genug Quälerei für die arme Banane, hat zwar grundsätzlich recht, aber die Entwickler zeigen kein Erbarmen. Zum Start von Season 6 – Kapitel 2 sah man Schali im Trailer wieder – er winkte seinem Freund Jonesy freundlich zu, während dieser versuchte, die Fortnite-Welt zu retten. Doch dann wurde die arme Banane mitten im Kampf getroffen und explodierte einfach vor unseren Augen. Also echt Fortnite, was habt ihr eigentlich gegen die süße, unschuldige Banane?!

Fortnite hat mit Season 6 ein süßes Maskottchen brutal ermordet

Nächstes Schicksal könnte der Banane bevorstehen

Wie könnte es mit Schali weitergehen? Der Start von Season 7 nähert sich und somit auch der Trailer, der die Season vorstellen wird. Dataminer suchen schon fleißig nach Hinweisen zur nächsten Season und haben schon einige gefunden – es wird vermutet, dass Aliens eine größere Rolle spielen werden.

Was hat das aber mit der Banane zu tun? Nun ja, Schali taucht ja meistens in den Trailern zu einer neuen Season auf und erlebt dort seine traurigen, brutalen Schicksale – es scheint gar nicht so unwahrscheinlich, dass er auch hier wieder auftauchen könnte. Der Dataminer HYPEX fand ein Schild, das man auf der Fortnite-Map entdecken kann und einen weiteren Hinweis auf die nächste Season zeigen soll (via Twitter).

Nun könnt ihr raten, was auf dem Schild zu sehen ist: Ja, genau, Schali, der von Aliens verfolgt wird. Sollte dies tatsächlich eintreffen, dann könnten wir schon bald wieder sehen, wie die arme Banane ihr nächstes trauriges Schicksal erleben muss. Ich fürchte mich jetzt schon davor, denn ich mag Schali und möchte ihn nicht immer leiden sehen. Also echt, Fortnite, hört doch einfach auf die Banane zu quälen, sie hat euch doch gar nichts getan!

Steht dem armen Schali schon das nächste Schicksal bevor?

Wenn ihr Schali auch so mögt, wie ich, dann können wir nur hoffen, dass er nicht bald von Aliens verfolgt oder entführt wird. Aber wir werden wohl sehen, welche skurrile Quälerei sich Fortnite dieses Mal für das arme Maskottchen ausgedacht hat. Die Story von Fortnite zeigte schon viele Charaktere – welcher ist euer Liebling? Seid ihr auch Team Schali, wie ich?