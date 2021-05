Alle lieben die Banane in Fortnite – Das steckt hinter dem schießenden Obst

In Fortnite: Battle Royale liegen Bananen dauerhaft hoch in der Gunst der Community. Doch woran liegt es? Erfahrt hier allerlei kuriose Infos zu Bananen und den zugehörigen „Schali-Skins“.

Was hat es mit den Bananen auf sich? Schaut man sich die Trends zu Fortnite auf Google an, so fällt immer wieder ein Begriff auf – „Banane“. Das gelbe Schalenobst ist also hoch im Kurs bei den Fans. Aber warum? Was hat es damit auf sich und wie kann man dieses Phänomen erklären? Die Antwort liegt in einem Skin, der vor langer Zeit ins Spiel kam.

Schali – Alles begann mit einem alberneren Bananen-Skin

Wann kam die erste Banane ins Spiel? In Kapitel 1 Season 8 von Fortnite gab es als Thema Tropen und Piraten. Da das Setting tropisch war, gab es als Skin im damaligen Battle-Pass eine humanoide Banane. Die sah recht zufrieden und freundlich aus und kam in diversen Titelbildern vor, in denen sie sich mit dem Charakter Jonesy anfreundete.

Wie ging es mit den Bananen-Skins weiter? Da die Banane damals schon gut bei den Fans ankam, wurde die Idee bald wieder aufgegriffen. Schon in der folgenden 9. Season wurde im Trailer gezeigt, wie Jonesy und die Banane „Schali“ sich in letzter Sekunde in einen Bunker zurückziehen.

Da sind die beiden noch Freunde.

Dort haben die beiden viel Spaß, bis auffällt, dass es keine Vorräte im Bunker gibt. Und es kommt, wie es kommen musste: Jonesy jagt den armen Schali durch den Mixer und gönnt sich einen Bananen-Smoothie. Dieses Thema wurde dann immer wieder aufgegriffen, beispielsweise in einem Trailer zu den sich vermischenden Welten in Season 10, in dem ein grimmiger Schali Jonesy in einer Art Raum zwischen den Welten begegnet und ihn vorwurfsvoll ansieht.

Später kommt Schali immer wieder in Skins, Artworts und Videos vor – zuletzt im Trailer zu Season 6 von Kapitel 2, in dem die arme Banane erneut auf Jonesy trifft und dann brutal umgebracht wird. Es ist wohl Tradition bei Fortnite, die arme Banane auf vielfältige Art zu quälen.

Welche Bananen-Skins von Schali/Peely gibt es? Doch trotz seiner Tendenz, grausame Tode zu sterben, ist Schali ein stetiger neuer Skin in Fortnite. Hier stellen wir euch die coolsten Skins zu Schali (auf Englisch Peely) vor:

Agent Schali: Dieser Skin von Schali zeigt ihn als grimmigen Agenten im schwarzen Anzug. Der Skin kam in Kapitel 2 mit Season 2 über den Battle-Pass ins Spiel.

Dieser Skin von Schali zeigt ihn als grimmigen Agenten im schwarzen Anzug. Der Skin kam in Kapitel 2 mit Season 2 über den Battle-Pass ins Spiel. Schalius Maximus: Dieser abgedrehte Skin zeigt Schali als römischen Feldherren. Das Set mit diesem Skin gab es am 19. März 2021.

Dieser abgedrehte Skin zeigt Schali als römischen Feldherren. Das Set mit diesem Skin gab es am 19. März 2021. Kolbi: Dieser Skin ist eine Variante von Schali als Maiskolben. Er kam am 25. November 2020 in den Shop.

Dieser Skin ist eine Variante von Schali als Maiskolben. Er kam am 25. November 2020 in den Shop. Knochen-Schali: Zur Halloween-Season 2019 kam dieser grausige Skin ins Spiel. Es zeigt Schali als untotes Wesen, das halb skelettiert und tot ist.

Zur Halloween-Season 2019 kam dieser grausige Skin ins Spiel. Es zeigt Schali als untotes Wesen, das halb skelettiert und tot ist. S-1000: Dieser Skin zeigt Schali als lebenden Smoothie, der ihn wiederum in einer Art Roboter-Körper, dem S-1000, zeigt. Der Skin kam am 26. September 2019 in den Shop.

Dieser Skin zeigt Schali als lebenden Smoothie, der ihn wiederum in einer Art Roboter-Körper, dem S-1000, zeigt. Der Skin kam am 26. September 2019 in den Shop. Ohneschali: Dieser verrückte Skin zeigt Schali ohne Schale. Also eine nackte Banane, deren bleiches Fruchtfleisch offenliegt. Außerdem trägt er Badehosen. Der Skin war Teil des Sets Sommerlegenden aus Season 3 von Kapitel 2.













Alle Schalis auf einen Blick.

Wie und wo kann man die Bananen-Skins bekommen? Wie alle Skins sind die von Schali nicht dauerhaft im Spiel. Aber immer wieder kommen neue Schali-Varianten in den Shop oder in Battle-Passes. Außerdem gibt es ein Set aus dem Shop, das sich „Bananenbande“ nennt und sicherlich immer wieder mal im Shop auftauchen wird. Das Set enthielt bisher den klassischen Schali, den Halloween-Schali und eine Bananen-Spitzhacke sowie Fallanimationen.

Un es ist auch durchaus denkbar, dass ein neuer Schali-Skin in einer der kommenden Seasons von Fortnite erscheinen könnte, denn die Banane ist nach wie vor ein populäres Maskottchen im Game. Wenn ihr Schali cool findet, aber schon länger kein Fortnite mehr gespielt oder es noch gar nie ausprobiert habt, haben wir einen interessanten Artikel für euch: Lest hier, ob es sich 2021 überhaupt noch lohnt, in den bunten Battle-Royale Fortnite einzusteigen.