Fortnite hat mit Season 6 ein süßes Maskottchen brutal ermordet

Der Mixer-Tod hielt Schali also nicht davon ab, zurückzukehren und dann auch – wieder in seiner ursprünglichen Form – im Kampf um den Nullpunkt dabei zu sein. Also … zumindest kurz.

Später meldete sich die Banane dann in einer knochigen Halb-Skelett-Halb-Vitaminlieferant-Version zurück: Zu den Fortnitemares, also nach dem Mixer-Zwischenfall, kam er als Horror-Skin zurück.

Als die Season 9 in Kapitel 1 startete, erwischte es das Obststück nämlich schon einmal. Da steckten die Banane und der Charakter Jonesy in einem Bunker fest. Während sie anfangs noch eine lustige Zeit miteinander verbrachten, ging irgendwann der Proviant aus.

Mitten im Chaos winkt eine Figur, die sich mittlerweile zu einem Dauerbrenner bei Fortnite entwickelt hat, dem herumrennenden Agent Jones entgegen. Es handelt sich dabei um Schali – ein Bananen-Mensch-Hybrid, der ursprünglich in Season 8 kam und später in verschiedenen Versionen immer wieder auftauchte. Es gab Sommer-Schali, Agent Schali – ihr könnt es euch vorstellen.

In Fortnite hat die Season 6 mit einem wilden Event begonnen, in dem jeder gegen jeden kämpfte. Unter den Verlusten befand sich auch eine freundliche Banane – mal wieder.

