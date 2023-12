Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Spaß an Fortnite, weil ich endlich wieder mit LEGO spielen darf

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Ich bin auch weiterhin alles andere als ein Fan vom Fortnite-Shop und dieser Art des Finanzierungsmodells, aber das ist ein alt bekanntes Thema und das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern – weder in Fortnite noch anderen Spielen.

Bei den spielerischen Grundlagen macht LEGO Fortnite meiner Meinung nach alles richtig. Abstriche macht das Spiel eher in den Kleinigkeiten, die Survival-Spieler aus anderen Titeln gewöhnt sind. Die Werkzeuge nutzen sich beispielsweise sehr schnell ab und man kann sie nur an der Werkbank, nicht im eigenen Inventar reparieren. Das ist nervig, aber nicht schlimm.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Ja, die großen Events, die regelmäßig stattfinden, sind irgendwie beeindruckend. Dennoch hatte ich noch nie in meinem Leben auch nur eine einzige Minute Spaß an Fortnite – bis der LEGO-Modus kam.

Mit LEGO Fortnite hat Epic Games jetzt offiziell Spielen wie Minecraft und Terraria den Kampf erklärt. Ich selbst bin kein Fan von Fortnite und in der Redaktion sogar als der Shooter-Nerd bekannt, der kein Battle Royale mag . Das klingt fast schon paradox, aber ich hab wirklich einfach keinen Spaß an dem Subgenre.

In Fortnite gibt es jetzt einen neuen Survival-Modus, der in Kooperation mit LEGO entstand – und sogar MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat Spaß daran.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to