Fortnite: Ein beliebtes Feature zum Winterfest fehlt wohl – Gibt es trotzdem Geschenke?

In Fortnite ist gerade eine Menge los, und auch auf das „Winter“-Update warten Fans sehnsüchtig. Doch auf die beliebte „Winterfest-Lodge“ werden sie scheinbar verzichten müssen.

Was ist die „Winterfest-Lodge“? Dabei handelt es sich um eine wohlig warme Holzhütte mit einem Kaminofen, netter Weihnachtsmusik und vor allem jeder Menge Päckchen. Die konnten Spieler in der Vergangenheit zu den „Winterfest“-Updates in Fortnite besuchen.

Über das Hauptmenü kam man rein und konnte sich dann über mehrere Tage hinweg bis zu 14 Gratis-Geschenke abholen, in denen unter anderem Dinge wie Skins oder andere Cosmetics steckten.

Diese Lodge ist immer wieder ein sehr beliebtes Feature bei vielen Spielern gewesen. Doch aktuell sieht es aus, als würde sie in diesem Jahr nicht zurückkehren – doch Leaks sprechen zumindest davon, dass man trotzdem Geschenke bekommt.

Was sagen die Leaks zum Fortnite Winterfest 2023?

Schon Ende November besagten Leaks, dass das Winterfest in diesem Jahr wieder zurückkehren könnte. Schaut man jetzt gerade bei Fortnite rein, sieht man bei den „Aufträgen“ auch schon ein kleines Schneeflöckchen-Symbol, wobei aber noch keine winterlichen Aufträge verfügbar sind.

Nun bauen neue Leaks darauf auf, doch bekannte Leaker wie Hypex oder Shiina (via X.com) weisen dabei darauf hin, dass die Lodge an sich wohl nicht mit an Bord sein wird.

Das ist die gute Nachricht: Auch ohne die Lodge soll es in Fortnite wieder Geschenke geben. Hypex berichtet, dass man „Tägliche Geschenk Quests“ abschließen muss, um an Geschenke zu kommen, und auch Shiina betont, dass es weiterhin tägliche Belohnungen geben soll, aber man ein Match abschließen muss, um sie zu kriegen.

Auf die festliche Lodge werden Spieler somit voraussichtlich verzichten müssen, aber wenigstens nicht auf die Geschenke.

Inwieweit die Leaks letztlich zutreffen oder ob sich noch etwas ändert, bleibt aber abzuwarten. Derzeit handelt es sich noch um unbestätigte Informationen, nicht um offizielle Infos von Epic.

Ansonsten ist in Fortnite gerade der LEGO-Modus das größte Thema:

Was ist sonst bei Fortnite los? Tatsächlich eine Menge, denn nicht nur die neue Season startete in Fortnite, auch der am 7. Oktober eingeführte LEGO-Modus zieht gerade zahlreiche Spieler an.

In den kommenden Tagen wird Fortnite außerdem auch noch einen Modus namens „Rocket Racing“ einführen, in dem man Rennen fahren kann, und einen „Festival“-Modus starten, in dem beispielsweise Konzerte stattfinden. Ob und wann das “Winterfest”-Update folgt, ist derzeit noch unbekannt.

Was haltet ihr aktuell von den Entwicklungen in Fortnite? Erzählt es uns in den Kommentaren!