LEGO Fortnite: So stillt ihr euren Hunger

In LEGO Fortnite könnt ihr mit euren Freunden auf einer großen Welt gemeinsam eine Siedlung aufbauen, eure Umgebung erkunden und überleben, doch viele Spieler leiden an Hunger. Wir zeigen euch, wie ihr euren Hunger stillen könnt.

Was ist Hunger in Fortnite? Hunger ist in LEGO Fortnite ein wichtiger Bestandteil eures Überlebens, den ihr gut im Auge haben solltet. Je mehr ihr euch anstrengt, Dinge baut oder erkundet, desto hungriger wird euer Charakter in LEGO Fortnite. Eine kleine Anzeige am oberen linken Rand eures Bildschirms zeigt euch, wie hungrig ihr seid.

Der grüne Kreis am Bild eures Skins markiert eure Hungeranzeige

Es gibt drei Phasen im Hungersystem:

Gesättigt

Hungrig

Verhungern

Erreicht ihr das dritte Stadium, bekommt ihr eine rote Anzeige eingeblendet, die euch mitteilt, dass ihr was essen sollt, bevor ihr verhungert. Tut ihr das nicht und arbeitet weiter fleißig an eurer Siedlung, wird euer Leben angegriffen. Das Leben wird so weit abgezogen, bis ihr sterbt.

Damit das nicht passiert, zeigen wir euch, wie ihr euren Hunger stillt und weiter die Welt von LEGO Fortnite erkunden könnt.

Ihr habt den Trailer von LEGO Fortnite verpasst? Dann haben wir genau das passende Video für euch:

Wie stille ich meinen Hunger? Um euren Hunger zu stillen, müsst ihr etwas essen. Ihr könnt in der Welt von LEGO Fortnite viele Dinge verzehren, um eure Energie aufzuladen. Dazu zählen:

Früchte

Gemüse

Fleisch

Diese Grundnahrungsmittel findet ihr wild verstreut auf eurer Map an Büschen oder Tiergruppen. Bei Obst und Gemüse reicht das Ernten vollkommen aus. Ihr bekommt dann eure Nahrung in euer Inventar und könnt dieses mit der richtigen Taste zu euch nehmen.

Tiere hingegen lassen nicht freiwillig ihr Fleisch liegen, ihr müsst diese also anfangs entweder mit euren Fäusten oder später mit Waffen erledigen, um das Fleisch gedroppt zu bekommen. Bislang haben wir diese Methode nur an Hühnern und Kühen getestet, doch wir gehen von weiteren Tieren aus, die Fleisch fallen lassen können.

Wie viel muss ich essen, um satt zu werden? Jedes Nahrungsmittel stellt eine gewisse Menge an Gesundheit her und verringert euren Hunger. Diese Info könnt ihr leicht in eurem Inventar ablesen. Öffnet dazu euren Rucksack und wechselt auf den Reiter „Inventar“. Geht nun auf die Speise, die ihr verzehren wollt und schaut auf die Symbole in der Nahrungsbeschreibung.

Die Symbole sind mit Herzen und Besteck gekennzeichnet. Solltet ihr also großen Hunger haben, wären gekochte Speisen mit mehr Besteck sinnvoller als rohe Nahrungsmittel mit nur einem Besteck.

Jedes Nahrungsmittel hat eine Rarität (eine andere Hintergrundfarbe). Je höher und edler die Nahrung, desto mehr wird euer Hunger gestillt. Edlere Speisen bekommt ihr, indem ihr Nahrungsmittel zusammenfügt und diese kocht.

Das waren die wichtigsten Infos darüber, wie ihr euren Hunger in LEGO Fortnite stillen könnt. Solltet ihr weitere Infos zum Modus haben wollen, könnt ihr in unserer Übersicht vorbeischauen: LEGO Fortnite ist jetzt da, hat mehr Spieler als alle „Battle Royal“-Modi zusammen – Mixt Fortnite mit Minecraft