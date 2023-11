Hey Epic – Ist der Preis für den neuen Battle Pass in Fortnite euer Ernst?

Die neue Season von Fortnite steht bald vor der Tür und mit ihr die Rückkehr der Map von Chapter 1. Unser Fortnite-Autor Christos war live dabei und freute sich. Doch als er den Preis des Battle Passes gesehen hatte, verging ihm der Spaß.

Epic Games monetarisiert Fortnite mit fünf Mitteln:

Skins und Items aus dem Shop

dem Battle Pass

Event-Pässe

Skin-Packs für Echtgeld

Crew-Pack

V-Bucks

Während Event-Pässe und Skin-, Crew-Packs und V-Bucks ein Thema für sich sind, haben Skins im Shop und dem Battle Pass feste Preise, die schon über Jahre hinweg bestehen.

Als langjähriger Spieler, mit über 2000 Stunden Spielzeit verfolge ich ständig Fortnite und beschäftigte mich zudem mit Leaks über kommende Inhalte wie zu Season 5. Ich wusste schon im Vorfeld, dass die jetzige Season einen kleineren Battle Pass bieten wird, da sie nur einen Monat andauert anstelle der üblichen 3-4 Monate.

Jedoch war ich skeptisch, welchen Preis Epic Games für diesen vorsieht. Ich dachte: Da es nur 4 Skins mit dazugehörigen Items geben wird, würde Epic den Preis um die Hälfte senken.

Also anstelle der 950 V-Bucks (umgerechnet 8,99 € für einen normalen Pass), runter auf 400 oder 500 V-Bucks, doch ich lag falsch.

Stattdessen lese ich, als ich die Patch Notes verfasste, dass Epic denselben Preis für den Battle Pass fordert, den man für einen in normaler Größe zahlen müsste.

Ich halte das für eine fiese Masche, weil es für mich so aussieht, als würde Epic Games hier die Emotionen der Spieler ausnutzen, und ich sage euch auch warum.

Ihr habt den Trailer zu Season 5 verpasst? Dann haben wir genau das richtige für euch:

Epic nutzt offenbar OG und Seltenheit aus, um euch zu ködern

Was stört mich daran? Ich hätte nichts gesagt, wäre der Battle Pass reduziert worden, doch denselben Preis für weniger Inhalte zu verlangen fühlt sich für mich falsch an. Normalerweise bietet ein normaler Battle Pass 8 Skins, darunter 7 im Pass und 1 als „Secret Skin“, also als Bonus an.

Meist handelt es sich bei dem Bonus um einen Skin aus einer Kollaboration. Zudem bekommt jeder Skin ein eigenes Set aus einem Backbling, Spitzhacke, Stickern, Lackierungen und Emotes. In Season 5 ist es auch so, jedoch bekommt ihr nur die Hälfte von dem, was ihr eigentlich für 950 V-Bucks bekommen würdet.

Im Pass bekommt ihr nämlich nur 4 anstatt der üblichen 8 Skins und dazu gehören:

Spektra-Ritterin

Lil’ Split

Omegarök

Marodeurin Luchs

Hier sind die Skins zu sehen

Ich feiere es, dass Epic die alte Map von Chapter 1 mitsamt Waffen und Fahrzeugen als Thema gewählt hat und diese wiederbelebt, doch für mich wirkt es so, als würden sie absichtlich das Thema „OG“ und die Seltenheit gewisser Items ausnutzen, um Spieler anzulocken, die ihre Sammlung vervollständigen oder erneut in Nostalgie schweben wollen.

Schon allein die Skins im Battle Pass sind ein Mix aus verschiedenen Lieblingen, die damals in Chapter 1 im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 erschienen und seitdem nicht mehr erhältlich sind. Spieler, die zu der Zeit nicht gespielt hatten, jedoch trotzdem die Skins wollten, haben jetzt die Chance ähnliche Exemplare zu ergattern.

Die Skins sind in diesem Sinne aber nicht besonders, da diese Modelle schon in ihrer alten Form durch ihre Vorgänger existieren:

Peely als nackte Banane existiert schon als Sommer-Skin

Omegarök ist nur eine Mischung aus Omega und Ragnarok der zusätzlich 5 farbliche Stile besitzt

Die Marodeurin ist eine Mischung aus Lynx und Renegade Raider

Die Ritterin ist eine Mischung vom Eiskönig und dem schwarzen Ritter

Es handelt sich also nicht um „neue Ideen“, sondern vielmehr um eine besondere Art von Reskins indem zwei Skins miteinander kombiniert wurden.

Zudem wird Epic in ihrem „OG Shop“ alte Items temporär in den Shop bringen, damit Spieler erneut die Chance haben diese zu erwerben, doch Vorsicht: Seid ihr nicht schnell genug, verpasst ihr sie wieder und habt nicht mehr die Chance sie zu bekommen.

Für alle die nicht wissen was OG ist, es handelt sich dabei um die Bezeichnung „Original Gangster“. Man bezeichnet etwas oder jemanden als OG, wenn dieser von Anfang an dabei war. Alle alten Skins von Chapter 1 sind somit OG und für viele ein begehrtes Sammlerstück, um vor anderen Neulingen oder Spielern zu prallen.

Im Grunde wirkt das für mich wie ein gerissener Plan alte und neue Spieler in Fortnite zu locken, um sie an die Ladentheke zu beten. FOMO in seiner natürlichsten Form und leider weiß ich auch, dass es bei mir funktionieren wird. Mir fehlen noch einige seltene Skins und Emotes, die ich in Chapter 1 noch nicht erworben hatte und somit werde ich in die Falle tappen.

Dennoch kann ich den Preis des Battle Passes nicht nachvollziehen. Ich möchte wissen, weshalb trotz abgespeckter Form des Battle Passes, er dennoch denselben Preis trägt wie ein vollständiger Pass.

Wir haben Epic Games um ein Statement gebeten, die Preispolitik des jetzigen Passes zu erklären. Sobald es uns vorliegt, werde ich es hier im Beitrag einbinden.

Was haltet ihr vom Preis des Battle Passes? Findet ihr diesen gerechtfertigt oder werdet ihr auch böse bei dem Gedanken? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

