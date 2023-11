Fortnite: Patch Notes zu Update 27.00 für Chapter 4 Season 5

Die Patch-Notes für Update 27.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 4 Season 5, die euch nun erwarten.

Was passiert heute in Fortnite? In Fortnite hat Epic Games die Server für Update 27.00 heruntergefahren. Alle Spieler warten nun sehnsüchtig auf die neuen Inhalte und können es kaum erwarten, eine Runde in Season 5 zu drehen. Damit ihr jedoch wisst, welche neuen Inhalte Epic Games plant, haben wir für euch die offiziellen Patch Notes aufgelistet.

Update, 09:55 Uhr: Alle Patch Notes wurden von uns ergänzt. Ihr findet sie in den folgenden Passagen, weiter unten.

Falls ihr wichtige Informationen zu den neuen Trailern und der Map benötigt, haben wir für euch genau das richtige:

Wann kann ich wieder Fortnite spielen?

Wann und wie lange dauert die Downtime? Das ist noch nicht bekannt. Viele Spieler fragen sich seit der Downtime, wann die Server erneut aktiv sein werden. Wir gehen jedoch von einer Uhrzeit zwischen 12:00 – 14:00 Uhr aus.

Neue Map und Waffen von Chapter 1

Waffen aus Chapter 1 & 2 Items und Tools aus Chapter 1 Fahrzeuge aus Chapter 1 Bekannte Orte kehren zurück

Je nach Update und Hotfix, das mit Chapter 4 Season 5 einhergeht, werden weitere Orte und Items auf die Map geworfen. Zum Release erwarten euch folgende Items:

Jagdgewehr

Sturmgewehr

Pumpgun

Schadensfalle

Greifer

Boogiebombe

Allradkarren

Einkaufswagen

Epic Games selbst berichtet davon, dass einige Items bis zum Ende von Season 5 da bleiben, während andere mit kommenden Updates und Hotfixes entfernt werden, um Platz für neue OG-Items und Waffen zu schaffen. Solltet ihr also nichts verpassen wollen, müsst ihr an fast allen Tagen am Ball bleiben und zocken.

Hotfix bringt Items aus Season 6

Items aus Chapter 1 Season 6 Fahrzeuge aus Chapter 1 Season 6 Waffen aus Chapter 1 Season 6 Kevin erscheint in Chapter 1

Mit dem kommenden Hotfix in Chapter 4 Season 5 werden Spieler Veränderungen auf der Map sowie im Loot-Pool erfahren. Es sollen neuen Fahrzeuge, Waffen und Items hinzukommen. Mit folgenden könnt ihr rechnen:

Doppelläufige Schrotflinte

Haftgranate

Schießeisen

Vereiser-Falle

Geschützturm

Taschenburg

Quad-Ramme

Driftboard

Update am 16. November bringt weitere Items

Fahrzeuge aus Chapter 1 Season 7 & 8 Items aus Chapter 1 Season 7 & 8 Waffen aus Chapter 1 Season 7 & 8 Ein neuer Ort aus Chapter 1 Season 7 & 8

Mit Update 27.10 kommen weitere Items und Orte in Chapter 4 Season 5 hinzu. Das Update soll am 16. November veröffentlicht werden und folgende Dinge mit sich bringen:

Steinstoßpistole

Minigun

Vierfachwerfer

Giftpfeilfalle

Wiedereinsetzbarer Hängegleiter

Vergrabener Schatz

X-4 Stormwing

Piratenkanone

Hotfix 27.11 bringt am 23. November die letzten Items

Waffen aus Chapter 1 Season 9 & 10 Fahrzeug aus Chapter 1 Season 9 & 10 Items aus Chapter 1 Season 9 & 10 Ein neuer Ort aus Chapter 1 Season 9 & 10

Das wahrscheinlich letzte Update zu Season 5 erscheint am 23. November und bringt eine letzte Welle voller Items und Waffen, die ihr auf der neuen Map nutzen könnt. Folgende wurden vorgestellt:

Schweres Scharfschützengewehr

Annäherungsgranatwerfer

Luftschlag

Schrottriss

Sturmdreher

Jetpack

Kugler

OG-Battle-Pass und -Shop

Fotnite bringt mit Season 5 einen neuen, jedoch kürzeren Battle Pass auf den Markt. Ihr bekommt nun für 950 V-Bucks 4 Skins, Items und 1000 V-Bucks vom OG-Battle-Pass spendiert. Zudem bietet Epic einen neuen OG-Shop an, indem alte Items vergangener Zeit, die extrem selten sind, zum Kauf anbieten wird. Welche Items das sind ist, bis auf einen Skin, nicht bekannt.

Dieser Skin wird temporär im Shop angeboten

Ranked wird angepasst

Mit der OG-Season wird der Ranked-Modus angepasst. Spieler auf mittlerer bis hoher Stufe sollen dank der Kürze von Season 5 schneller im Rang aufsteigen. Zudem sollen Runden mit 80 Spieler starten können, wenn keine weiteren Spieler in der Spielersuche gefunden werden können. Damit sollen Matches für Spieler mit höheren Rängen fairer werden.

Falls ihr zudem noch einen der dinglichen Aufträge in einem Ranked-Match abschließt, bekommt ihr zudem noch das exklusive Rücken-Accessoire Rang-Tags.

Belohnungen in Cups

Chapter 4 Season 5 wird exklusive Cups bieten, in denen ihr zwei temporäre Items für euren Spind verdienen könnt.

Zu den Items gehören:

Himmelsklinge des Wettkämpfers

Zeitschirm des Wettkämpfers

Eine kostenlose Belohnung für jeden

Wenn ihr euch einmal in Chapter 4 Season 5 einloggt, erhaltet ihr eine kostenlose Lobby-Musik „Der RE-OG“ von Metro Boomin. Wenn ihr euch einloggt, werdet ihr das Item in eurem Spind finden.

Wie findet ihr die kommenden Items und Änderungen für Chapter 4 Season 5? Seid ihr gespannt auf die OG-Season oder findet ihr, der Battle Pass bietet zu wenig und die Items sprechen euch nicht an? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren erfahren!