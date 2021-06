Wenn ihr so lange nicht warten wollt und unbedingt jetzt schon weitere Battle-Royale-Games zocken wollt, dann schaut doch mal diesen Artikel von uns an. Darin stellen wir euch 5 Battle-Royale-Games vor, die es speziell für Mobile-Geräte gibt . Darunter sind neben Fortnite noch ein paar weitere vielversprechende Titel. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Fortnite : Battle Royale hat endlich in einem Trailer die Inhalte vom neuen Battle Pass zu Season 7 Kapitel 2 (Update 17.00) gezeigt. Darin geht es ziemlich bunt zu, denn Aliens sind da, Superman taucht auf und sogar Rick aus der Kult-Serie Rick and Morty ist dabei.

