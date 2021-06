Das Battle-Royale-Gerne bietet auch für Mobile-Geräte einige interessante Titel. Wenn ihr also unterwegs spannende Kämpfe bis zur letzten Person auf Smartphones und Tablets spielen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Liste auf MeinMMO zu den aktuell besten Battle-Royale-Games auf iOS und Android im Jahre 2021 an.

Was ist Battle Royale? Battle Royale ist ein Shooter-Genre, das sich darum dreht, dass eine größere Anzahl Spieler, meist um die 100, über einem großen Areal abspringt. Dann gilt es, Waffen und Ausrüstung zu rauben und sich damit nach Herzenslust gegenseitig zu killen.

Das Gemetzel geht so lange, bis nur noch ein Spieler (oder Team) übrig ist. Damit die Spieler sich nicht in der Weite der Map verlieren, wird das Spielfeld mit der Zeit durch eine tödliche Barriere, meist Energiefelder oder Giftgas, verkleinert. Wer also nicht umkommen will, muss irgendwann seine Deckung verlassen und am Ende treffen sich die letzten Überlebenden zum Endgame auf engstem Raum.

Dieses spannende, niemals gleiche Gameplay macht Battle Royale zu einem launigen Genre, das auch Mobile auf Smartphones und Tablets starke Vertreter vorweist.

Diese 5 Mobile-Games solltet ihr als Battle-Royale-Fan auf dem Schirm haben

So haben wir ausgewählt: In unserer Liste haben wir uns auf 5 starke Titel konzentriert, die erstmal viele Spieler auf Google Play und dem App Store vorweisen. Darüber hinaus haben wir noch darauf geachtet, nicht den x-ten Fortnite- und PUBG-Klon zu präsentieren, sondern haben auf bestimmte Alleinstellungsmerkmale geachtet.

Aber jetzt viel Spaß mit unseren Top-Battle-Royale-Games für Mobile!

PUBG Mobile

Was ist das für ein Spiel? PUBG Mobile ist die Mobile-Version des großen Battle-Royale-Urgesteins PUBG. Das Gameplay ähnelt daher auch stark dem großen Vorbild und stellt sowas wie das Standard-Battle-Royale-Spiel dar. 100 Spieler springen über einer großen Map ab, sammeln Waffen und bekämpfen sich bis zum bitteren Ende.

Was sind die Highlights? PUBG bietet realistische Grafik mit der Unreal Engine 4. Es gibt mehrere Maps, die man aus dem Original womöglich kennt, darunter Erangel, Miramar und Sanhok. Die Waffen sind an echten Knarren orientiert. Abgedrehte Fantasie-Waffen und SciFi-Kram gibt’s hier nicht.

Als besonderes Feature gibt’s noch Fahrzeuge und sogar Helikopter. Im speziellen Payload-Modus geht’s noch zusätzlich mit mehr Explosionen zur Sache und wem das Battle-Royale zu viel wird, der kann alternativ noch im 4vs4-Deathmatch und einem Zombie-Modus spielen. Als Besonderheit bietet PUBG-Mobile die freie Wahl zwischen Ego- und Third-Person-Ansicht.

Was sagen die Spieler? Auf Google-Play hat PUBG Mobile 4,3 Sterne und mehr als 37.000.000 Bewertungen. Im App-Store kommt es auf 4,2 Sterne und über 54.000 Bewertungen (Stand 2. Juni 2021). Spieler loben unter anderen:

Joey Backer: „Es gibt viele Battle Royale Shooter für mobile Geräte, aber keines ist so ausgereift wie PUBG Mobile! Egal ob Ego Perspektive oder Third Person, die Steuerung ist frei zu konfigurieren und alles flüssiger animiert als bei anderen Spielen.“

Robert Herzog: „Eines der Besten Battle Royale Spiele, die es auf dem Handy gibt. Es ist mega realistisch und eine Runde ab und zu geht immer!“

Wenn ihr PUBG Mobile zocken wollt, könnt ihr es hier kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.

Call of Duty Mobile

Was ist das für ein Spiel? Hier handelt es sich um die Umsetzung des populären CoD-Franchise auf Mobil-Geräten. Ihr spielt also grimmige Soldaten, die sich in einer Vielzahl an Spielmodi gegenseitig abknallen. Dabei verwendet ihr zahlreiche aus den Originalen bekannte Waffen, Maps und Operator.

Was sind die Highlights? Der Battle-Royale-Modus ist nur einer von mehreren Modi, die CoD Mobile bietet. Alternativ könnt ihr nämlich noch diverse kompetitive Multiplayer-Modi wie das klassische Deathmatch in verschiedenen Formen oder Modi, wie Kill Confirmed (wo man Abschüsse erst durch aufgesammelte Marken bestätigt), spielen.

Wer allerdings Battle-Royale zocken mag, bekommt einen vollwertigen Modus, der keineswegs eine Mini-Version der Warzone aus dem “großen” CoD ist. Vielmehr bekommt ihr einen Spielmodus, der einige coole Eigenheiten vorweist:

Riesen Map mit Fahrzeugen und bis zu 100 Spielern

Aufwertbare Waffen

Vorher anpassbare Klassen

Regelmäßige Spezial-Events

Was sagen die Spieler? Auf Google-Play hat CoD Mobile 4,5 Sterne und mehr als 13 Millionen Bewertungen. Im App-Store kommt es auf 4,7 Sterne und über 76.000 Bewertungen (Stand 2. Juni 2021). Spieler loben unter anderen:

Terri Cadwell: „Ein absolut gutes Spiel und eine tolle Beschäftigung. Wunderbare Grafik und kaum Bugs!“

Hadi Naveed: „Ein sehr gutes Multiplayer und Battle-Royale-Game, aber du brauchst eine gute Internetverbindung, sonst laggt es.“

Wenn ihr CoD Mobile zocken wollt, könnt ihr es hier kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.

Fortnite

Was ist das für ein Spiel? Während die anderen hier vorgestellten Spiele entweder Original-Mobile-Games oder Ableger von bekannten PC- und Konsolen-Titeln sind, verfügt Fortnite nicht über eine eigene, geschlossene Mobile-Version.

Vielmehr spielen Mobile-Gamer in derselben Spielumgebung wie alle anderen Fortnite-Gamer auch. Theoretisch könnt ihr sogar als Mobile-Gamer zusammen mit Spielern auf der Konsole oder gar dem PC zusammenspielen. Dank Cross-Play und Cross-Progression könnt ihr auch auf dem PC ein paar Runden drehen und dann auf dem Handy später mit demselben Account und denselben Skins und Errungenschaften weiterzocken.

Was sind die Highlights? Fortnite ist ein quietschbunter Battle-Royale Shooter mit einem besonderen Feature: Ihr könnt die Spielwelt weitgehend mit der Spitzhacke abbauen und aus den so gewonnenen Ressourcen Gebäude und Deckung in Windeseile errichten.

Daher kommt es in Fortnite nicht nur auf gute Schießkünste an. Ihr müsst auch die Kunst beherrschen, schnell Deckung zu bauen und euch durch gewagte Turmkonstruktionen Höhenvorteile zu erarbeiten.

Dazu kommen noch zig neue Features, die im Laufe der stetig wechselnden Seasons ins Spiel kommen. Darunter sind unter anderem NPCs im Spiel, die es teilweise wie ein MMORPG erscheinen lassen.

Was sagen die Spieler? Spieler schätzen an der Mobile-Version den einfachen Zugang zu ihrem Lieblingsspiel für Unterwegs. Allerdings wird Fortnite exklusiv von Epic Games selbst vertrieben. Die App muss über die Epic-Seite heruntergeladen werden und lässt sich nur als externe Quelle installieren. Seit einem Rechtsstreit mit Apple ist die iOS-Version nicht mehr verfügbar.

Garena Free Fire

Was ist das für ein Spiel? Garena Free Fire ist ein erfolgreiches Battle-Royale-Game, von dem ihr womöglich trotzdem nie etwas gehört habt. Das Spiel ähnelt von der Optik her PUBG Mobile, setzt aber den Fokus auf kürzere Gefechte mit 50 Spielern, die in ca. 10 Minuten mit einer Runde durch sind.

Was sind die Highlights? Garena Free Fire benötigt weniger starke Smartphones als die meisten Konkurrenz-Titel und läuft daher auch auf weniger starken Geräten noch ganz passabel. Dafür sieht die Grafik dennoch ordentlich aus.

Neben den flotten Kämpfen mit maximal 50 Spielern bietet Garena Free Fire außerdem noch zahlreiche Waffen, Fahrzeuge, Charaktere mit Fähigkeiten und sogar einen gut funktionierenden Voice-Chat!

Was sagen die Spieler? Auf Google-Play hat Garena Free Fire 4,2 Sterne und mehr als 86 Millionen Bewertungen. Im App-Store kommt es ebenfalls auf 4,2 Sterne und über 4.000 Bewertungen (Stand 2. Juni 2021). Spieler loben unter anderen:

Emmanuel Richard: “Ich spiele es seit Wochen und es ist ein echt großartiges Spiel. Gerade die Steuerung ist super und die Grafik ist realistisch.”

Divine Gaming: „Sehr gutes Spiel. Die Steuerung ist gut, das Gameplay super gut und die Grafik ist auch gut. Ich habe nur manchmal Probleme mit den Ping an manchen Tagen.“

Wenn ihr Garena Free Fire zocken wollt, könnt ihr es hier kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.

Battlelands Royale

Was ist das für ein Spiel? Dieses putzige kleine Battle-Royale-Spiel geht einen etwas anderen Weg als die bisher hier gezeigten Spiele. Hier kämpfen erstmal nur 32 Spieler um den finalen Sieg. Die Spielfiguren sind putzige Comic-Figuren mit großen Köpfen und die ganze Action findet in der 3. Person aus isometrischer Ansicht statt.

Was sind die Highlights? Battlelands Royale richtet sich an Spieler, die kurze, spaßige Gefechte wünschen. Denn die launigen Kämpfe sind nach 3 bis 5 Minuten durch. Außerdem könnt ihr sofort ins Gefecht starten und müsst euch nicht erst lange in Lobbys herumtreiben. Battlelands Royale ist also optimal für alle Spieler, die einfach nur schnell mal auf dem Handy ein Battle Royale zocken wollen.

Was sagen die Spieler? Auf Google-Play hat Battlelands Royale 4,0 Sterne und knapp 1 Million Bewertungen. Im App-Store kommt es ebenfalls auf 4,5 Sterne und über 22.000 Bewertungen (Stand 2. Juni 2021). Spieler loben unter anderen:

Maheel Hilall: “Das Spiel macht in der Tat sehr viel Spaß und es ist besser als die meisten Games, die ich spiele. Mein einziges Problem sind die wenigen Spiel-Modi, das wird irgendwann etwas langweilig.”

John Watcher: „Top-Down, Twin-Stick Battle Royale mit schnellen, Sucht-erregenden Spielen. Das Freischalten von neuen Skins ist sehr grindy, aber man braucht die Skins ja auch nicht wirklich. Der Kern des Spiels ist wirklich sehr spaßig, jetzt müssten nur die Freischalt-Systeme und der Battle-Pass besser werden.“

Wenn ihr Battlelands Royale zocken wollt, könnt ihr es hier kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.

So viel zu den empfehlenswerten mobilen Battle-Royale-Spielen 2021. Ihr wollt noch mehr Spiele, in denen PvP eine Rolle spielt und ihr euch mit anderen Spielern messen könnt? Dann schaut euch doch mal diese Liste hier an. Wir haben hier für euch die besten kostenlosen PvP-Spiele auf den Plattformen iOS und Androids Google-Play-Shop vorgestellt. Viel Spaß beim Ausprobieren!