Free Fire ist vielleicht das größte Game, von dem ihr noch nie gehört habt

Garena Free Fire ist ein Battle Royale für iOS und Android. Das Spiel wurde auf Deutsch lokalisiert, trotzdem hört man hierzulande nahezu nichts davon. Dabei ist es extrem erfolgreich und war 2019 das auf Mobilgeräten am häufigsten heruntergeladene Spiel der Welt.

Was ist Free Fire? Garena Free Fire, auch unter dem Namen Free Fire Battlegrounds bekannt, ist ein Battle Royale einer Firma aus Singapur. Das Spiel erschien am 4. Dezember 2017 und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

Das Spielprinzip ähnelt bekannten Spielen wie Fortnite oder PUBG:

Ihr kämpft in einer Arena gegen 49 andere Spieler

Das Ziel ist der letzte Überlebende zu sein

Ihr springt aus einem Flugzeug und landet an einem Ort auf der Karte

Dort sucht ihr Waffen und andere nützliche Gegenstände, um eure Gegner auszuschalten und länger zu überleben.

Eine Runde dauert dabei maximal 10 Minuten, da sich die Arena immer weiter verkleinert. Ein Highlight sind zudem die Fahrzeuge, mit denen man die Karte schnell erkunden kann.

Wie erfolgreich ist das Spiel? Garena Free Fire hat weltweit mehr als 450 Millionen registrierte Spieler und erreichte einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar seit Release (via Pocketgamer).

2019 wurde das Spiel 266,9 Millionen Mal über den Google Play Store und den App Store heruntergeladen, was es zu dem meist heruntergeladenen Spiel des Jahres macht. Die Zahlen überboten sogar bekannte Apps wie Netflix, Spotify oder Tinder (via Apptopia).

Doch was macht das Spiel so erfolgreich? Und wo ist es so beliebt?

Free Fire benötigt wenig Leistung, ist besonders in Brasilien und Indien beliebt

Was macht Free Fire erfolgreich? Das kostenlose Battle Royale hat sehr geringe Anforderungen an euer Smartphone und lässt sich deshalb ideal mit schwächeren Geräten spielen. Im Vergleich zu PUBG sollen die Benutzeroberfläche und das Gameplay etwas vereinfacht sein, berichtet die brasilianische Webseite techtudo.

Dafür sieht es grafisch auch nicht so berauschend aus, wie Konkurrenten aus dem Genre. Zudem soll die Karte etwas zu groß für die Zahl von 50 Spielern sein. Kritik gibt es ebenfalls dafür, dass manche kosmetischen Skins für Waffen einen Vorteil bieten können, auch wenn dieser nur gering ausfällt.

Doch das scheint dem Erfolg keinen Abbruch zu tun.

So sieht Free Fire Ingame aus (Quelle: PlayStore)

In welchen Ländern ist das Spiel beliebt? Free Fire kommt besonders in Brasilien, Indien und Indonesien gut an. Dort wird auch gerne PUBG-Mobile gespielt, doch inzwischen kann Free Fire auch diesen Titel regelmäßig vom ersten Platz in den Charts verdrängen.

Für Indien hat das Battle Royale sogar einen eigenen YouTube-Account samt eigener Turnierserie, den India Championship, erstellt. Die dort auf Indisch übertragenen Turniere erreichen immerhin um die 1 Million Aufrufe. Zum Vergleich: Auf dem europäischen Kanal erreichten die Shoutcasts der World Series 2019 lediglich 175.000 Aufrufe.

Auch die anderen beiden genannten Regionen werden aktiv vom Spiel gefördert. So fand die World Series 2019 in Rio de Janeiro statt und 2020 wird das Finale in Indonesien ausgetragen.

Interessant ist, dass das Battle Royale auch in China angeboten, dort aber nicht so erfolgreich ist. Vielleicht konnten sie nicht so gut tricksen, wie Tencent.

In Free Fire Battlegrounds beginnt alles mit dem Fallschirmsprung

Lokalisierung ist schwach, spielerisch überzeugt Free Fire

Was sagen deutsche Spieler? In den Bewertungen im Google PlayStore gibt es auch einige deutsche Rezensionen. Die kritisieren die Lokalisierung und fehlende deutsche Spieler, loben aber das grundsätzliche Gameplay:

Luca Bucher (5 Sterne): „Ich finde das Spiel richtig cool, aber fast nie kann ich mit Leuten spielen, die deutsch können. Könnt ihr vielleicht dafür sorgen, dass alle Deutschen zusammen spielen, bitte.“

Casey Arney (5 Sterne): „Bester Shooter, richtig geiles Game […]. Mein einziger Verbesserungsvorschlag wäre die Verbindung zum Server, denn wenn der Ping hoch ist, geht nichts mehr.

Lady Red (4 Sterne): „Es ist alles schön und gut aber die deutsche Übersetzung ist die reinste Katastrophe. Ansonsten würde ich mir eine kleine Einführung wünschen bzw. wertvolle Tipps […]. Trotzdem 4 Sterne, weil es für ein Smartphone-Shooter nice ist, vor allem wegen der Vielfalt der Waffen. Ich würde mir trotzdem noch mehr Maps wünschen.“

Insgesamt bringt es Free Fire im PlayStore auf durchschnittlich 4,4 Sterne bei über 43 Millionen Bewertungen.

