Wir haben für Android die besten MMOs, MMORPGs und Online-Games für das Jahr 2022 herausgesucht.

Schon auf den ersten Handys konnte man damals mit Spielen wie dem legendären Snake viele Stunden Spaß unterwegs haben. Doch seit es leistungsfähige Smartphones und ordentliche Datenverbindungen gibt, sind auch komplexe und technisch hochwertige Spiele wie MOBAs, Online-Rollenspiele und Action-RPGs problemlos möglich.

Damit ihr wisst, was sich lohnt, haben wir hier und auf den folgenden Seiten dieses Artikels einige der besten Online-Games für euch zusammengestellt.

Anmerkung: Der Artikel erschien ursprünglich im November 2017, er wurde im März 2019 nochmals komplett überarbeitet und im Januar 2021 in Verlinkungen, Layout und allgemeinen Infos zu den Spielen aktualisiert. Im Januar 2022 wurde der Artikel erneut überarbeitet.

Pokémon GO

Genre: Augmented Reality | Entwickler: Niantic| Plattform: Android, iOS | Release-Datum: 06. Juli 2016 | Modell: Free2Play

Was ist Pokémon GO? Pokémon GO (PoGO) ist ein Augmented-Reality (AR)-Game von Niantic. Anders als bei den meisten Mobile-Games geht ihr in der echten Welt auf die Jagd nach kleinen, virtuellen Monstern.

Die Features von Pokémon GO

Das steckt alles im Spiel: Die Pokémon erscheinen an bestimmten Orten in unserer Welt und ihr seht sie erst, wenn ihr mit eurem Mobile-Gerät in ihrer Nähe seid.

Dann müsst ihr die kleinen Monster einfangen, indem ihr mit einem virtuellen Pokéball auf sie werft. Habt ihr eines gefangen, könnt ihr die Biestern dann weiter aufleveln und weiterentwickeln.

Mit den Monstern wiederum bekämpft ihr dann andere Spieler und deren Truppe oder ihr macht euch gemeinsam mit weiteren Spielern daran, besonders dicke Biester in Raids zu vermöbeln.

Das sagen die Bewertungen

Im Play-Store hat daher Pokémon GO derzeit 4,1 Sterne bei über 15 Millionen Bewertungen, die meisten davon äußerst positiv.

Pro: So loben Spieler der ersten Stunde, dass sich der Titel von einer simplen AR-App dank Raids, PvP-Kämpfen und anderen Features mittlerweile zu einem richtigen Spiel entwickelt hätte.

Contra: Negativ werden unter anderem der hohe Akku-Verbrauch und eine gewisse Instabilität der App genannt. Gerade Verbindungsabbrüche und so verlorene Beute bei harten Kämpfen stören manchen User.

Außerdem haben es Spieler in großen Städten leichter, eine gute Auswahl an Monstern zu fangen. Auf dem Land ist man teilweise im Nachteil.

Wer sollte Pokémon GO spielen?

Darum ist Pokémon Go ideal für euch: Pokémon GO richtet sich vor allem an Fans von Pokémon, die schon beim Anblick eines Pikachu oder Relaxo vor Freude jauchzen.

Denn eure Lieblinge findet ihr im Spiel in der echten Welt, wie sie beispielsweise im Restaurant auf dem Tisch hocken oder beim Besuch bei der Oma den Wandschrank bevölkern. Jäger und Sammler von putzigen Viechern sind also klar die Zielgruppe.

Dazu kommt der physische Aspekt des Spiels, denn wer nur Zuhause hockt, wird niemals alle Pokémon finden. Vielmehr belohnt das Spiel einen aktiven Lebensstil, bei dem man sich viel draußen bewegt und Orte aufsucht, um besondere Pokémon zu fangen.

So mancher Spieler hat so schon ganz neue und coole Orte seiner Heimat gefunden, die er bisher gar nicht kannte.

Hier geht’s zum Download: Hier könnt ihr euch Pokémon GO im GooglePlay-Store herunterladen.