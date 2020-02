Das Mobile-MMORPG Dragon Raja ist am 27. Februar pünktlich um 14:00 Uhr erschienen. Das Spiel zählt zu den meist erwarteten im Frühjahr 2020. Wir verraten euch, was hinter dem spannenden MMORPG steckt.

Was ist Dragon Raja? Das Mobile-MMORPG spielt in einer riesigen Welt, die eine Mischung aus Moderne und Fantasy darstellt. So bewegt ihr euch durch Großstädte mit viel Verkehr, kämpft aber gleichzeitig gegen gruselige Monster und gefährliche Drachen.

Obwohl Dragon Raja aus China kommt, ist der komplette Text des Spiels auf Deutsch übersetzt worden (wenn auch stellenweise sehr holprig). Die Cutscenes und Dialoge hingegen wurden auf Englisch vertont.

Warum ist das Interesse am Spiel so groß? Dragon Raja räumte auf dem Unreal Open Day 2019 den Preis für das meisterwartete Spiel 2019 ab. Dies gelang besonders durch die technische Umsetzung und die Grafik des Spiels.

Das MMORPG von den Entwicklern Zulong Games und Archosaur Games wurde dabei in der Unreal Engine 4 entwickelt und soll ohne Pay2Win auskommen, was bei Mobile-Spielen nicht unbedingt üblich ist.

Im Vorfeld registrierten sich mehr als 4 Millionen Spieler für Dragon Raja. Entsprechend wurden schon 2 Stunden nach Release neue Server für Europa und Amerika geöffnet.

Kein klassisches Mobile-MMORPG?

Das bietet euch das Spiel: Dragon Raja bietet einige typische Inhalte für ein Mobile-MMORPG, wie das automatische Laufen zu Quest-Zielen. Jedoch gibt es keinen automatischen Kampf und sogar das automatische Laufen kann auf Wunsch deaktiviert werden.

Weitere Besonderheiten des Spiels sind:

4 Klassen: Klingenmeister, Revolverheld, Assassine und Seelentänzer

Sie alle können in den Formen männlich, weiblich oder lolita erstellt werden.

Verschiedene Hobbys wie Kochen oder Tanzen, die Einfluss auf eure Story nehmen sollen

PvP mit bis zu 100 Spielern in Arenen

Die Geschichte des Spiels dreht sich um den gleichnamigen Roman aus China, in dem sich Menschen, Drachen und Halbblüter in einem endlosen Krieg bekämpfen.

Was ist mit dem Shop? Im Shop könnt ihr euch Starter-Ausrüstung kaufen, die zwar zu Beginn nützlich ist, aber im späteren Spielverlauf unbrauchbar wird.

Außerdem bekommt ihr dort Kristalle, die ihr später für die perfekte Ausrüstung benötigt. Sie verbessern eure Ausrüstung um wenige Prozent und lassen sich zudem auch über das Spiel selbst verdienen.

Ansonsten scheint der Shop frei von Pay2Win-Inhalten zu sein.

Pay2Win? Ich habe mir angeschaut, wie fair Black Desert Mobile ist

Kann man Dragon Raja auf dem PC spielen? Zwar ist Dragon Raja ein Mobile-MMORPG, doch die Entwickler selbst empfehlen in ihrem FAQ, einen Emulator zu benutzen und das MMORPG auch am PC zu testen.

Welche Systemvoraussetzungen hat Dragon Raja? Laut FAQ benötigt ihr für das MMORPG:

Android – Android 5.0 oder höher, 2GB RAM, 6GB Speicher, CPU: Qualcomm Snapdragon 660 oder höher.

IOS – IOS 10 oder höher, Iphone6s oder neuere Version empfohlen.

Spieler zeigen sich begeistert, aber Vorsicht!

Was sagen die ersten Spieler? 5 Stunden nach Release hat Dragon Raja im Google Play Store bereits mehr als 7.200 Bewertungen. Der überwiegende Teil davon gibt 5 von 5 Sternen.

Allerdings klingen manche der deutschen Reviews holprig und schlecht übersetzt. Auch Sätze wie „Ich habe bisher 0 Dollar investiert“ oder „Ich kann schon jetzt sagen, es ist das beste Spiel aller Zeiten“ lassen aufhorchen, weil das Spiel bekanntlich erst wenige Stunden alt ist. Zudem bieten die Entwickler Geschenke für alle Nutzer an, die eine Bewertung im Play Store abgeben.

Trotzdem ist die Stimmung insgesamt positiv in den Bewertungen. Kritik gibt es bisher vor allem für Abstürze und die Server, von denen die Ersten bereits überfüllt sind.

Was meint der Autor Alexander Leitsch? Bisher habe ich nur einen kurzen Blick in Dragon Raja geworfen. Doch es macht mir Spaß. Ich werde das Spiel in den kommenden Tagen ausprobieren und eine ausführlichere Review schreiben.

Falls ihr das Mobile-MMORPG aber schon ausprobiert habt, seid ihr herzlich eingeladen, darüber in den Kommentaren zu diskutieren.