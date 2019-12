Pay2Win? Ich habe mir angeschaut, wie fair Black Desert Mobile ist

Zum globalen Launch hatte Black Desert Mobile mit schlechten Bewertungen in den Stores sowie vermehrten Pay2Win-Vorwürfen zu kämpfen. Was war da los? Und sollte man trotzdem einen Blick in das Spiel werfen? MeinMMO-Autor Robert hat eine klare Meinung.

Was ist Black Desert Mobile oder BDM? Das neue Mobile-MMO ist seit einigen Tagen auf dem globalen Markt verfügbar. Vorher war das Spiel nur in Asien verfügbar. Black Desert Mobile orientiert sich stark an Black Desert Online, welches für den PC sowie PS4 und Xbox One verfügbar ist.

Genretypisch müsst Ihr Missionen bewältigen, Ausrüstung sammeln, gegen immer mächtigere Bosse antreten und Euch im Kampf gegen andere Spieler messen.

Schlechte Bewertungen zum Launch – was war da los? Die Grafik und der Umfang sind für ein Mobile-Spiel herausragend gut – trotzdem hagelte es zum globalen Launch schlechte Bewertungen. Das hatte unterschiedliche Gründe:

In der asiatischen Version des Spiels konnten deutlich mehr Gegenstände mit Ingame-Währung gekauft werden, in der globalen Fassung müsst Ihr dafür bares Geld ausgeben

Zur Launch-Vorbereitung konnte man lediglich Charaktere erschaffen, aber noch nicht spielen. Dafür hagelte es schlechte Bewertungen.

Bugs und Probleme erschweren den Start zusätzlich.

Speziell die Unterschiede zur koreanischen Version wurden in einem viel beachteten Reddit-Beitrag scharf kritisiert. So können Begleiter in der globalen Version nur mit der Premiumwährung erworben werden, nicht mit Ingame-Währung (mit einer Ausnahme). Den Entwicklern wurde Gier vorgeworfen.

Black Desert Mobile sieht fantastisch aus

Ich teile diese Kritik, jedoch nicht die Konsequenz einer resultierenden Abwertung des Spiels. Ich habe die koreanische Fassung nie gespielt, kann also nur die globale Variante des Spiels bewerten. Und die macht einen Heidenspaß – auch ohne Geld auszugeben.

Wie viel Pay2Win steckt in Black Desert Mobile?

So stehe ich aktuell im Spiel da: Ich spiele seit ca. 15 Stunden, habe das Charakterlevel 46 erreicht und besitze eine Angriffsstärke von ca. 2000. Ich habe zum Beginn des Spiels einige Euro investiert, um einen zusätzlichen Begleiter zu erwerben. Begleiter heben automatisch Beute auf, machen Euch aber nicht stärker.

Seitdem kann ich Hauptmissionen absolvieren, an Raids teilnehmen, Bosse herausfordern und Wissen über die Spielwelt anhäufen. Die wirklich fantastische Grafik (entsprechend potentes Gerät vorausgesetzt) und die große Spielwelt laden zum Erkunden ein.

Ich habe jedoch noch immer keine „Mauer“ erreicht, bei der ich nur noch mit Echtgeld oder exzessivem Grind weiterkommen würde, was ich für ein Mobile-Spiel nach 15 Stunden Spielzeiten für einen sehr guten Wert halte. Ganz im Gegenteil. Eine Menge habe ich noch nicht gesehen, ich habe weder die Story abgeschlossen, noch alle Aktivitäten gespielt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Black Desert Mobile nicht Pay2Win wäre. Natürlich nicht.

11 Tipps zu Black Desert Mobile, die ich gern vorher gewusst hätte

So lässt sich der Fortschritt in Black Desert Mobile beschleunigen

Mithilfe von barem Geld lässt sich der Fortschritt im Spiel deutlich beschleunigen. So könnt Ihr Ingame-Währung (Silber) direkt kaufen oder gekaufte Perlen in Schwarzperlen umwandeln, um Dinge auf dem Markt zu kaufen, die Euren Charakter stärker machen.

Um die beste Ausrüstung zu bekommen, müsst Ihr allerdings tief in die Tasche greifen. Lediglich die sogenannten „Wale“ (Spieler, die sehr viel Geld ausgeben, um die Ranglisten anzuführen) dürften so viel Geld investieren.

In diesem Shop lässt sich starke Ausrüstung finden

Diese Pay2Win-Mechanik ist ein Problem für Euch, wenn Ihr

um jeden Preis die Ranglisten anführen wollt,

in der PvP-Arena vorne dabei sein möchtet oder

die Bosse auf den höchsten Schwierigkeitsgraden bekämpfen wollt

Wie in jedem Mobile-Spiel dominieren die Spieler, die Unmengen Geld investieren. Sie erkaufen sich einen Zeitvorteil. Wer also schnellstmöglich Erfolge erzielen möchte, ohne auf sein Glück zu vertrauen, investiert Geld.

Wer keine Eile hat, sondern langfristig denkt und dabei keinen Wert auf Ranglisten legt, kann in jedem Mobile-Spiel seinen Spaß haben.

Wer kein Geld ausgeben will, kann eine Menge Spaß in BDM haben: Die tolle Grafik, die große Spielwelt und die vielen Kleinigkeiten, die es zu entdecken gibt, machen Black Desert Mobile für mich schon jetzt zu einem klasse umgesetzten Mobile-Spiel.

Durch die vielen Bequemlichkeits-Optionen lässt sich Black Desert Mobile darüber hinaus gut nebenbei spielen, ohne täglich Stunden mit Mikromanagement verbringen zu müssen.

Fazit: Pay2Win: Ja! Geht es auch ohne Geld? Ja!

Black Desert Mobile bietet Pay2Win-Mechaniken, dass dürfte niemanden mehr überraschen, der sich mit derlei Spielen häufiger auseinandergesetzt hat. Man kann jedoch auch viel Spaß haben, wenn man etwas Zeit mitbringt.

Auch im Camp könnt Ihr viiiiiiel Zeit verbringen

Black Desert Mobile ist im Gegensatz zu vielen anderen Genrevertretern auch nach längerer Spielzeit noch abwechslungsreich. Durch die vielen Sammlungen gibt es auch auf lange Sicht eine Menge zu tun.

Die deutlichen Unterschiede zur asiatischen Fassung des Spiels mögen ärgerlich sein, ich habe diese Einschränkungen jedoch nicht als einschneidend empfunden.

Habt Ihr Black Desert Mobile schon ausprobiert? Wie gefällt es Euch?