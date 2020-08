Das steckt hinter Fortnite 1984, dem Angriff auf Apple und #FreeFortnite

Wer im Moment in Fortnite einloggt, sieht ein Kurzvideo, das den ikonischen Werbespot von Apple „1984“ parodiert, um Apple als fiese Monopol-Macht hinzustellen. Gleichzeitig versucht Epic Games, den Hashtag #FreeFortnite zu etablieren. Wir erklären auf MeinMMO, was dahinter steckt: Was für ein Problem hat Epic mit Apple, Google und Steam?

Das ist der Roman 1984: 1984 ist an sich ein Roman von George Orwell, der eine düstere Version der Zukunft zeichnet. In dem Roman geht es um einen totalitären Überwachungs-Staat: Eine Partei ist so mächtig geworden, dass sie ihre Regeln allen anderen aufzwingt und die Menschen einer Gehirnwäsche unterzieht. Die Figur des „Großen Bruders“ dient als Personifikation dieser Macht. Ein Staat, der alles sieht und alles weiß.

Der Roman erschien bereits 1949.

Über die Jahre ist „Der große Bruder“ zu einem geflügelten Begriff für einen übergriffigen Staat geworden, den es einzudämmen gilt. Denn er steckt seine Nase in Dinge, die ihn nichts angehen. Diese Zukunfts-Vision von „1984“ mit einem übermächtigen Staat wollen viele liberal denkende Menschen unbedingt verhindern. In der ehemaligen DDR sah man so einen Überwachungsstaat, das heutige China weist Tendenzen in diese Richtung auf.

Das ist der Werbe-Spot 1984: Als es dann wirklich das Jahr 1984 war, gab die Hardware-Firma Apple einen Werbefilm in Auftrag, der über die Jahre zu einem der berühmtesten Werbespots der Welt wurde und das Image von Apple als „revolutionäre Firma“ prägte. Der Werbespot wurde von Ridley Scott gedreht, dem Mann hinter Blade Runner oder Gladiator. Apple war der Spot so wichtig, dass man ihn damals zum Super Bowl brachte, zur besten und teuersten Sendezeit.

In dem Spot herrscht eine triste Welt. Die Leute starren auf einen Monitor, in der eine düstere, faschistisch wirkende Gestalt auf sie einredet, der „große Bruder.“ Sie werden offenbar einer Gehirnwäsche unterzogen. Eine blonde Frau rennt mit einem Hammer auf diesen Monitor zu, während sie von Sicherheitsleuten verfolgt wird, aber sie zerstört den Monitor. Danach erscheint die Botschaft, dass Apple den „Macintosh“ einführt. Die Leute werden sehen, warum 1984 nicht wie „1984“ wird.

Wie Apple-Chef Steve Jobs später erklärte, war es die Idee des Werbespots, dass der „Große Bruder“ für den damals dominanten Konzern IBM steht, den man mit dem eigenen Produkt herausfordern wollte. Die Bildsprache des Spots war klar: IBM stand für „Konformität“ und Grau-in-Grau, Macintosh für das neue Andere, das Bunte und Vielfältige.

Schließe dich dem Kampf an – #FreeFortnite

Das ist jetzt 1984 in Fortnite: Epic Games hat den Spot in die Welt von Fortnite übertragen und zeigt ihn den Millionen Spielern, die jeden Tag in Fortnite einloggen als Intro.

Dabei wirkt der „Große Bruder“ jetzt aber wie ein Vertreter von Apple.

Der Große Bruder hat einen verrotteten Apfel als Kopf.

Am Ende des Spots heißt es, Epic hätte dem Monopol des App Store die Stirn geboten. Die Leute sollten sich dem „Kampf anschließen“ und den Hashtag #FreeFortnite teilen.

Epic provoziert Rauswurf von Fortnite von Apple und Google

Das steckt dahinter: Epic Games vertritt die Ansicht, dass die Plattform-Betreiber Apple, Google und Valve (über Steam) zu viel Geld von Entwicklern und Publishern wollen, damit ihre Produkte auf deren Plattformen erscheinen. Die wollten 30%.

Die Plattformanbieter nutzten da ihre Marktmacht, um ein Quasi-Monopol zu errichten und allen ihre Bedingungen aufzudrücken. Dagegen wettern Epic Games und vor allem deren Chef Tim Sweeney bereits seit einigen Jahren. Der Konflikt entbrannte an der PC-Plattform Steam:

Epic Games sagt, die Plattformbetreiber würden mit ihren 30% der Entwicklung von Videospielen schaden, weil zu wenig Geld für die Studios und Publisher übrig bleibt

Kritiker werfen Epic Games vor, selbst eine minderwertige Plattform anzubieten und den „Spielern“ nicht das zu geben, was die anderen, etablierten Plattform (also Steam) an Features bieten

Epic fordert zum Aufstand gegen Apple auf.

Mit dem Werbespot werfen sie Apple vor, genau der „mächtige Konzern“ geworden zu sein, den sie 1984 selbst angegriffen haben. Die würden allen ihre Regeln aufzwingen und ihre Markt-Macht ausnutzen.

Epic hat gezielt einen Rauswurf aus den App Stores von Apple und Google provoziert, indem man selbst Bezahlmöglichkeiten anbot, um Apple und Google ihren Anteil nicht mehr zahlen zu müssen. Als Fortnite dann tatsächlich aus den Stores rausgeworfen wurde, hat Epic jeweils Klage gegen Apple und Google eingereicht.

iOS, die Mobile-Plattform von Apple, ist ein „geschlossenes System“. Was nicht im iOS-Store vertreten ist, findet auf den Mobile-Geräten von Apple nicht statt. Daher kann die neue Season 4 bei Fortnite nicht mehr auf iOS-Geräten gespielt werden. Die würden dann weiter auf Version 13.40 hängen bleiben und hätten keinen Zugang zu den neuen Inhalten oder dem neuen Battle Pass, wie Epic erklärt (via epicgames).

Epic will den Hashtag #FreeFortnite etablieren.

Den Spot hatte man schon vorbereitet. Offenbar will Epic Games die eigene mächtige Plattform „Fortnite“ nutzen, um ihr Statement deutlich zu machen, dass sie die 30%-Angabe für zu hoch halten, die Apple und Google wollen.

Sie lassen es jetzt auf einen großen Kampf hinauslaufen und hoffen, dass möglichst viel öffentlicher Druck über das Video und den Hashtag #FreeFortnite entsteht. Damit will Epic Games erreichen, dass die Spieler weiter Fortnite auf iOS-Geräten spielen können.

Tim Sweeney, der Mann hinter Epic Games.

Viele Spieler merkten den offensiven Kurs von Epic Games bereits 2019. Da griff Epic den Marktführer für Spiele-Plattformen auf dem PC, Valve, mit einem eigenen Store an.

Sie schnappten der Plattform Steam einige Exklusiv-Titel weg und zwangen Spieler, die Borderlands 3 oder Metro Exodus spielen wollten, auf ihre Plattform Epic Games Store:

