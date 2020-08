Apple und Google schmeißen Fortnite aus ihren Appstores – Epic verklagt beide

Es gibt mächtig Zoff zwischen Epic Games und den Tech-Riesen Apple sowie Google – und der Streit eskalierte schnell. Fortnite wurde aus den App-Stores geschmissen, Epic reichte Klage gegen beide Unternehmen ein. Doch was bedeutet das für Spieler und die Season 4?

Was hat es mit dem Streit auf sich: Nachdem Epic Games sich auf dem PC bereits mit dem Epic Game Store gegen Steam positioniert hat, lehnt sich die Firma hinter Fortnite nun gegen die Gebühren in den App-Stores von Apple und Google auf. Doch Apple und Google reagierten schnell, Epic klagt nun seinerseits gegen die beiden. Was für Folgen hat das für Spieler?

Streit zwischen Apple, Google und Epic – Was ist bislang passiert?

Epic umgeht App Stores: In einem provokanten Zug hat Epic am Donnerstag, dem 13.08., bei der Mobile-Version von Fortnite für Android und iOS eine neue Zahlungsmethode eingeführt – die sogenannten Direct Payments.

Damit kann die Ingame-Währung V-Bucks nun sowohl über die App Stores, als auch direkt über Epic erworben werden. Bei einem Direktkauf lassen sich jetzt obligatorischen Gebühren an die App-Store-Betreiber in Höhe von 30 % umgehen. Denn Apple und Google behalten 30 % aller Einnahmen von Apps und In-App-Käufen, die über ihre Stores verkauft werden.

Die V-Bucks

Zudem wurden im Zuge des Updates die V-Bucks nun dauerhaft um 20 % günstiger – aber nur bei einem Direktkauf über Epic. Damit will Fortnite den Direktkauf attraktiver gestalten.

Apple und Google reagieren: Zunächst reagierte Apple auf diesen Schritt von Epic und entfernte kurzerhand Fortnite aus seinem App Store. Man habe sich für diesen Schritt entschieden, da die Richtlinien des App-Stores verletzt wurden. Die neue Bezahl-Methode sei nicht von Apple genehmigt worden, so das Unternehmen. Später folgte auch Google und entfernte Fortnite aus seinem Play Store. Man forderte Epic dazu auf, die Direct Payments zu entfernen, doch die Macher von Fortnite kamen dem nicht nach.

Auch Epic reagiert und zieht vor Gericht: Epic war sich offenbar bewusst, dass man die Richtlinien der Stores damit verletzen würde und war auf die Konsequenzen bereits vorbereitet. Kurz nach dem Bann von Fortnite veröffentlichte Epic ein Parodie-Video, mit dem man Apples ikonischen Werbe-Spot aus dem Jahr 1984 auf den Arm nimmt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Danach folgten die Klagen wegen monopolistischer Geschäftspraktiken – zunächst gegen Apple, dann auch gegen Google. Die Unternehmen würden ihre Marktstellung missbrauchen und so fairen Wettbewerb unterbinden, so der Grund-Tenor der Klageschriften.

Unter dem Hashtag #FreeFortnite fordert Epic in den sozialen Medien alle dazu auf, sich im Kampf gegen den App Store zu erheben und sich Epic anzuschließen.

Was bedeutet der Streit um Fortnite für die Spieler?

Zumindest für Spieler auf Apples mobilem Betriebssystem iOS sieht die Zukunft von Fortnite angesichts des Streits eher schlecht aus.

Spieler auf iOS: Auf Mobilgeräten von Apple kann Fortnite immer noch gespielt werden, falls ihr es bereits installiert habt. Doch ein Download oder ein Update des Spiels ist auf iOS nicht mehr möglich.

Und das wird schon ziemlich bald zu einem dicken Problem für alle iOS-Spieler, wie Epic selbst bereits warnte. Denn in knapp 2 Wochen (27. August) endet bei Fortnite die aktuelle Season 3 und das Chapter 2, Season 4 startet. Und das wird man ohne ein Update (nun geblockt) nicht spielen können. Sollte bis dahin also keine Reglung zwischen Apple und Epic gefunden werden, schauen iOS-Spieler in die Röhre.

Fortnite auf einem Mobilgerät

Spieler auf Android: Für Mobile-Spieler auf Android sieht es besser aus. Dort ist Fortnite zwar raus aus dem Play Store, doch bleibt auf anderen Wegen immer noch verfügbar und kann auch Updates installieren.

Epic verweist die Spieler dabei auf die eigene Webseite, wo sie Fortnite entweder über die Epic Games App oder über den Samsung Galaxy Store (für Nutzer von Samsung-Geräten) herunterladen können.

Was sagen die Spieler? Auch wenn einige genervt sind: viele sind der Ansicht, dass Epic hier für eine gute Sache einsteht, indem man den Tech-Riesen die Stirn bietet und gegen sie rebelliert – nicht nur für sich selbst, sondern auch grundsätzlich für andere Entwickler.

Schließlich stehen die Abgaben von 30 % an die Store-Betreiber bereits seit längerer Zeit in der Kritik und werden von vielen als zu hoch betrachtet. Doch was haltet ihr von der ganzen Sache? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr jetzt nach Mobile-Alternativen für Fortnite sucht: Die aktuell besten Mobile Games in 2020 mit Multiplayer