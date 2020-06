Der neue Trailer zur Season 3 von Fortnite ist online und gibt euch erste Einblicke in das Geschehen der neuen Season! Steigt ein in eine überschwemmte Fortnite-Map.

Was ist gerade los in Fortnite? Heute am 17. Juni startet Season 3 Kapitel 2. Mit dem Update 13.00 wird die neue Season eingeleitet. Jetzt ist aber der erste offizielle Trailer verfügbar.

Was zeigt der Trailer? Im Trailer sieht man, dass die Fortnite-Map überflutet wurde, was einige Spieler schon befürchtet hatten. Einzelne Gebäude stehen auf flottierenden Böden. Städte soll es zwar noch geben, doch alle Gebäude ragen aus dem Wasser und sind nicht miteinander verbunden.

Als neues Fortbewegungsmittel kann man Haie „reiten“ oder sich von ihnen auf Skis ziehen lassen. Im Trailer sieht es ebenfalls so aus, als könnten diese Haie Spieler angreifen.

Allgemein scheinen Fortbewegungsmittel im Vordergrund zu stehen, denn man sieht die Motorboote und Helikopter wieder, die jetzt durch die Überflutung sicher öfter zum Einsatz kommen werden.

Der offizielle Trailer wurde von Epic Games auf YouTube gepostet:

Im Trailer sieht man auch einige Skins, die wohl im Battle-Pass enthalten sein werden. Ein bestimmtes Thema für die Skins, ist aber auf den ersten Blick nicht wirklich zu erkennen.

Doch einige bereits bekannte Skins wie die muskulöse Katze Meowscles und Midas haben ebenfalls ihren Auftritt im Trailer.

Aquaman als geheimer Skin?

Im Trailer kann man kurz Aquaman sehen, der mit einem riesigen Goldfisch aus dem Wasser steigt, um Meowscles einen Handschlag zu geben. Könnte es sich bei diesem Skin, um den geheimen Skin der Season 3 handeln?

Da Aquaman einer der Comic-Superhelden ist und wir in Season 2 Deadpool als geheimen Skin bekommen haben, wäre diese Möglichkeit gar nicht so abwegig.

Der Artikel wird gerade aktualisiert und ergänzt