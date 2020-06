Fortnite: „Battle Pass“-Trailer für Season 3 mit Aquaman und Autos

Der Trailer für den Battle Pass zu Season 3 in Kapitel 2 von Fortnite: Battle Royale ist da. Mit dabei sind Aquaman, ein anpassbarer Schirm und Autos, mit denen ihr über die Map fahren könnt.

Was bringt Season 3? Heute, am 17. Juni 2020, startet Season 3 in Kapitel 2 beim Battle-Royale-Modus von Fortnite. Das bedeutet, auf euch warten allerhand neue Inhalte wie Skins, Schirme und mehr.

Wie das zum Start einer neuen Season in Fortnite so üblich ist, veröffentlichten die Entwickler einen Trailer für Season 3 und zusätzlich einen zum Battle Pass. Der zeigt, was ihr euch auf den verschiedenen Stufen so alles im Spiel freischalten könnt.

Zu den großen kosmetischen Highlights zählt auch ein Schirm, den ihr wohl nach eigenen Wünschen anpassen könnt. So wird der Pass im Video vorgestellt.

Was sind die Highlights? Ein paar der besonderen Skins stellte man in dem Trailer gezielt vor. Sie sind Teil der Drifter Crew.

Passend zum neuen Wasser-Thema der Season 3, das mit einem großen Live-Event in Fortnite eingeführt wurde, darf ein thematisch passender Skin nicht fehlen. So zog der Held Aquaman nun im Spiel ein und stellt sich mit tätowiertem, gestähltem Oberkörper für den Battle Pass vor.

Ein weiteres Highlight aus dem Battle-Pass-Trailer für Season 3 ist außerdem ein besonderer Schirm. Fortnite erklärt, dass man in der Season seinen eigenen Schirm erschaffen kann.

Im Video heißt es „Sieh dir auch den Design-Schirm an. Mit dem Battle Pass kannst du dir deinen ganz eigenen bauen. Am Ende der Saison wird er ganz nach deinem Geschmack sein.“ Dazu zeigen Clips verschiedene Variationen der Schirme. Diese unterscheiden sich mit Accessoires, Griffen und den Schirmen selbst.

Zum Schluss geht der Trailer dann noch auf „neue Fortbewegungsmöglichkeiten“ ein. Im Video sieht man dabei verschiedene Arten von Autos, die vermutlich von Spielern gesteuert werden können.

Darunter sind Pickups mit Ladefläche, auf der Mitspieler wohl Platz nehmen können, Taxis und sogar ein LKW. Es scheint, als könnte man diese im Laufe der Season als Fortbewegungsmittel nutzen.

